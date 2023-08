Coupe du monde féminine : les joueuses de l'Avenir Club Avignonnais soutiennent les Bleues

Les Bleues de l'Équipe de France défient l'Autralie en quart de finale de la Coupe du monde de football ce samedi matin à 9 heures. À plusieurs milliers de kilomètres de là, sur le Stade Léon-Dulcy à Avignon, les joueuses de l'Avenir Club Avignonnais soutiennent les tricolores : "on espère qu'elles vont aller au bout pour toute l'équipe de France, pour la France entière et pour les filles !", souffle Aurélie Gente, du groupe senior féminin de l'ACA lors de l'entraînement ce jeudi soir.

Comme sa coéquipière, Marina est confiante : "je prends exemple sur les garçons, et je pense qu'elles peuvent aussi le faire. Aller en demi-finale, en finale et même gagner la Coupe du monde, ce serait bien !". La trajectoire des Bleues inspire les joueuses, et notamment Julie Cuissard, la benjamine du groupe : "Ca me pousse à aller plus loin. Je me dis que si elles y arrivent, moi aussi, je dois donner le meilleur de moi-même".

Des retombées pour les sections féminines locales

"C'est une très belle vitrine que nous offre cette équipe de France", soutient Julien Yuste, l'entraîneur du groupe sénior féminin. Selon lui, la médiatisation des Bleues peut avoir de belles retombées pour le développement du football féminin. C'est le cas à Avignon, comme le constate Clément Raige-Verger, secrétaire général de l'ACA : "depuis la Coupe du monde féminine en France en 2019, chaque année, il y a de plus en plus de filles qui veulent tenter leur chance."

Pour l'ACA, le développement du football féminin est une priorité. Aujourd'hui, le club compte près de 200 licenciées, et son groupe sénior joue au niveau régional.