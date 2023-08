Coupe du monde féminine : une Stéphanoise dans l'équipe du Maroc qui affronte la France en 8e de finale

Pour Nesryne el Chad "le match est assez spécial. On est plusieurs binationales, on connaît bien le championnat français. Ce match est incroyable d'abord parce que c'est un huitième de finale de Coupe du monde et ensuite parce que c'est la France".

ⓘ Publicité

Ce mardi, l'équipe de France de football affronte le Maroc en huitième de finale du Mondial féminin. Et forcément ça du sens pour cette défenseure de 20 ans née à Saint-Étienne. Originaire du quartier de Terrenoire, Nesryne El Chad fait ses débuts à 11 ans à l'Etoile sportive de la Talaudière, dans une équipe mixte, elle joue avec les garçons, avant de rejoindre les filles de l'AS Saint-Étienne.

Elle restera chez les Vertes jusqu'en juin 2022. Nesryne El Chad quitte l'ASSE pour rejoindre Lille, club qui monte en D1 cette saison. Parallèlement aux terrains, Nesryne el Chad prépare un brevet professionnel pour espérer entrainer à son tour des jeunes joueurs de football.

Sur le terrain, Nesryne El Chad croisera une autre ancienne Stéphanoise : la gardienne de l'équipe de France Pauline Peyraud-Magnin qui a joué à l'ASSE entre 2015 et 2016.