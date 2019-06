Coupe du monde féminine : Valenciennes est prête à accueillir les milliers de supporters

Valenciennes, France

Des fanions bleu de la FIFA avec Ettie la mascotte de la coupe ont poussé un peu partout dans la métropole, le tram est aussi aux couleurs de la compétition, et les drapeaux des pays accueillis chapeautent les rues du centre ville, 600 magasins de l'agglomération ont reçu des kits de goodies à distribuer à leurs clients, et l'office du tourisme a développé pour l'occasion toute une nouvelle gamme de souvenirs, mugs I love VA, tee-shirt du Gallodrome où l'on voit le musée des Beaux Arts, l'aiguille de la ville, etc.

L'office vend aussi des spécialités locales comme la bière la Valenciennoise. A la Gourmandine, le pâtissier Alexandre a concocté une gamme spéciale coupe du monde avec des petits bouchés en forme de ballon, ou encore des chaussures de foot en chocolat.

Alexandre le patissier et Cathy la vendeuse de la Gourmandine prêts à vivre la coupe du monde © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Et pour accueillir au mieux les supporters, l'office du tourisme a doublé ses effectifs pour guider dès les parkings les visiteurs pour aller au stade bien sûr, mais aussi au centre ville

Pouvoir indiquer un quartier où il y a des bars sympas, les restaurants par rapport au mode de consommation des différentes nationalités, on sait par exemple que les Espagnols mangent un peu plus tard que les Néerlandais, avec cette ambition d'être la ville hôte la plus accueillante sur le Mondial pour que les spectateurs qui sont venus juste pour le match aient envie de revenir à Valenciennes pour passer 1 jour, 2 jours, 1 semaine, Vincent Simmonet, directeur commercial de l'office du tourisme

Toujours dans cette optique, un memento a été édité avec les mots clés de chaque pays accueilli pour aider les commerçants et les habitants à recevoir les 50 000 étrangers attendus

Art et foot au musée des Beaux Arts et animations à la médiathèque

Transvilles met en place un dispositif exceptionnel avec un tram toutes les 4 à 8 minutes au lieu de 15, et une cinquantaine de vélos en libre service.

Dans les bars, les gérants ont revu à la hausse leurs commandes de bières, à la brasserie du stade par exemple, Aurélia Marcos a triplé son nombre de fûts par rapport à un match classique pour la première rencontre.

Le musée et la médiathèque organisent aussi des animations décalées autour de la coupe. Tout le monde est donc au taquet, pour Laurent Suin, président des Boutiques de Valenciennes, c'est un événement à ne pas manquer

Montrer que Valenciennes est une ville qui bouge, agréable. Si on peut donner envie à nos voisins Allemands ou Hollandais de revenir on aura tout gagné !

Pour se mettre dans l'ambiance les commerçantes ont organisé un tournoi de Bubble foot

Plus de 80 volontaires pour accueillir les visiteurs, et un ambassadeur FIFA Valenciennois

250 volontaires ont aussi été recrutés pour l’événement dont plus de 80 pour l'accueil des spectateurs, et certains vivront cette aventure en famille comme Louise et Patrick, un père et sa fille de Vieux Condé. Elle veut promouvoir ainsi le foot féminin et l'abonné au VAFC voulait découvrir son stade de l'intérieur

Patrick et Louise sa fille sont volontaires sur les 6 matchs © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Et toujours dans cette volonté d'accueillir au mieux les spectateurs, David, le globe trotteur du Valenciennois qui avait fait sa coupe du monde masculine en Russie en stop l'année dernière a été nommé ambassadeur FIFA et il va faire vivre les rencontres sur les réseaux sociaux (Instagram, twitter, facebook) sur son compte Explore Feel Good qui compte plus de 3800 abonnés

David l'ambassadeur FIFA © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Valenciennes est donc prête, premier match dimanche à 13h Italie-Australie, mais avant ça la fête commence ce soir avec l'inauguration du village FIFA sur la place d'Armes à 18h30