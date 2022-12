Coupe du Monde : fierté, cruauté, Mbappé en Une de la presse ce lundi

"'S'il faut regretter cette défaite indéfiniment, il ne faudra jamais regretter ces émotions", écrit ce matin le journaliste Vincent Duluc dans l'Equipe. Une phrase pour résumer le sentiment qui domine dans la presse, suite à la défaite aux tirs aux buts de l'équipe de France de football, ce dimanche 18 décembre, en finale de la Coupe du monde (3-3, 4-2 t.a.b). Malgré 75 premières minutes bien ternes, les Bleus ont su se ressaisir en fin de match, et jusqu'au bout, ils ont fait vibrer les Français.

ⓘ Publicité

Nous sortons "la tête haute", estime l'Equipe.

"Fiers de nos Bleus", titre Sud Ouest, qui célèbre Jules Koundé, et Aurélien Tchouaméni, deux enfants du pays, avec des reportages en immersion à Landiras, et Artigues, en Gironde, les villes où les deux garçons ont fait leurs premières armes.

"Fiers de nos bleus", c'est aussi en Une du Parisien ce lundi matin. Le quotidien évoque "une des finales les plus sensationnelles de l'histoire du football". A l'heure du bilan, il faut se rendre à l'évidence, si le parcours est exemplaire, tous les joueurs français n'ont pas signé une finale de haut vol. Jusqu'ici impériaux, Théo Hernandez et Antoine Griezmann sont ainsi passés au travers. L'un a "démarré la rencontre à l'envers, avant d'être remplacé", l'autre "ne s'est pas montré très inspiré". Ils récoltent des notes de 3 et 4, les pires de cette finale côté Bleus.

Mention spéciale tout de même à quelques entrants, comme Randall Kolo Muani, qui aura "semé la zizanie dans la défense argentine", avant malheureusement de "rater le but de la gagne" à la 123e minute, en manquant son duel face au gardien argentin Martinez.

Un scénario bien cruel

Un raté, qui à l'image de celui de Gignac en finale de l'Euro face au Portugal en 2016, fait forcément couler beaucoup d'encre, et nourrit les regrets. "Cruel", titre La Provence, un mot qui revient beaucoup dans les Unes de la presse. "Fou et cruel" pour Nice-Matin et Var-Matin, "Si cruel" pour l'Union de Reims. Revenir au score, arracher les prolongations, et échouer, cela engendre de la frustration.

Comme en 1982 face à l'Allemagne, comme en 2006 face à l'Italie, et comme en 2021 face aux Suisses, la France s'incline aux tirs aux buts en phase finale de Coupe du monde, ce qui fait écrire à l'Equipe que nous commençons à être "abonnés à la cruauté".

L'étoile Mbappé

Malgré tout, une étoile aura brillé dans ce match. Elle est en Une presque partout, et elle se nomme Kylian Mbappé, "roi sans couronne" juge l'Equipe, qui lui accorde la note de 9. Un triplé en finale, c'est une première depuis l'Anglais Geoffrey Hurst en 1966, nous rappelle La Provence.

Avec cette finale d'anthologie, le Français entre toujours un peu plus dans la légende : à 23 ans, avec 12 buts, il n'est déjà plus qu'à 4 longueurs de Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Mbappé légendaire, Messi légendaire, qui gagne son premier Mondial, voilà qui pousse Libération à titrer d'un "Légendaires".

Pour le Figaro, avec ce sacre, le seul qui lui manquait pour compléter son armoire à trophées, Messi entre bel et définitivement "dans la légende", quand Mbappé, lui, en bon français, aura su, comme Cyrano, perdre avec "tristesse", mais surtout, avec beaucoup de "panache". "Prêt à un destin immense", résume La Dépêche du Midi.