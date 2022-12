Coupe du monde football : les Bleus qualifiés pour la finale, liesse des supporters à Saint-Étienne

Les Bleus sont en finale de la coupe du monde de football ! Après leur victoire, 2 buts à 0 sur le Maroc, les hommes de Didier Deschamps affronteront l'Argentine, dimanche prochain. Les Bleus ont ouvert le score dès la 5ème minute avec Théo Hernandez. Ils ont peiné en seconde mi-temps mais réussi à creuser le score après l'heure de jeu, grâce à Randal Kolo Muani.

Cette demi-finale France-Maroc était évidemment très attendue par les supporters dès deux camps. Mais certains ont su dépasser leur rivalité sportive pour vivre le match dans le même bar et avec le sourire !

Supporters des Bleus ou du Maroc, tous réunis dans un bar stéphanois © Radio France - Mathilde Montagnon

Cris de joie, klaxons et feux d'artifice

À Saint-Étienne, la victoire des Bleus a été accueillie par des cris de joie, des défilés de voitures dans les rues, des klaxons mais aussi par des tirs de pétards et de feux d'artifice -dont la détention et l'usage avaient pourtant été interdits par arrêté préfectoral entre le 14 et le 19 décembre.