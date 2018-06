Omar Da Fonseca, ancien international argentin et ancien joueur du Tours FC, va commenter ce samedi pour beIN Sports, le 8e de finale entre la France et l'Argentine. Il estime que la France a un avantage dans ce match, au regard de son effectif.

Tours, France

Omar Da Fonseca, franco-argentin, ancien international argentin et ancien joueur du Tours FC, va vivre un moment exceptionnel ce samedi. Il va commenter le 8e de finale entre la France et l'Argentine pour la chaîne beIN Sports. Du jamais vu depuis 1978, date de la dernière opposition entre les 2 équipes en coupe du monde. Ce sera un moment particulier pour Omar Da Fonseca, 58 ans, dont 38 passés en France. Omar Da Fonseca a joué 3 ans en tant qu’avant-centre au Tours FC. Il a été champion de France en D2 avec Tours en 84. Il a aussi joué au PSG et à Monaco. Il a terminé sa carrière au Paris FC. Il a intégré l’équipe d’Argentine en 1986 mais n'a obtenu que deux sélections, dont un en amical contre le Nigéria. Né le 20 octobre 1959 (58 ans) à Buenos Aires

Ma fille habite toujours à Tours ainsi que mes deux petites filles. Je vais les voir très régulièrement

L'ancien tourangeau a accepté de nous livrer ses impressions quelques heures avant le coup d'envoi du match. Un match qu'il va sans doute vivre très intensément. Mardi dernier déjà, pour être fidèle à sa réputation lorsqu'il commente les matchs de l'Argentine, Omar Da Fonseca était euphorique après la victoire de l'Argentine face au Nigeria (2-1), synonyme de qualification pour les huitièmes du Mondial 2018. Maillot de Messi sous le costume, l’ancien tourangeau s’est complètement lâché sur beIN Sports où il est consultant.