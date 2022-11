La Coupe du monde sans Jonathan Clauss : "Il est désolé de ne pas nous faire ce bonheur" témoigne sa tante

"On y croyait tous." Ca résume très bien l'état d'esprit de tous les fans de Jonathan Clauss et de la famille aussi le 10 novembre, en début de journée, quelques heures avant la présentation de l'équipe de France retenue pour la Coupe du monde au Qatar. Le défenseur de l'OM, originaire d'Osthoffen, avait participé aux trois derniers rassemblements de l'équipe de France. L'espoir d'une sélection était donc légitime. Sa tante, Danièle, fidèle auditrice de France Bleu Alsace, nous a raconté cette journée.

La douche froide pour toute la famille

"On était avec la maman, les cousins, les frères et soeurs", tout le monde était réuni à Osthoffen pour suivre l'annonce de la liste dans le journal de 20 heures de TF1. Douche froide autour de 20h30, avec la non-sélection, "même si des indiscrétions circulaient déjà dans certains médias", raconte Danièle, et que Jonathan Clauss ne figurait pas sur la liste. "J'ai aussi des amis marseillais qui étaient très déçus."

Quant à l'intéressé, "on l'a eu au téléphone le soir même, il est déçu" poursuit sa tante. "Je crois qu'il est plus désolé pour nous de pas nous faire ce bonheur, mais il a déjà eu une année fantastique." Avant de conclure : "Il n'y a pas que le football dans la vie."

