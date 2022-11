Coupe du monde 2022 : "Il faut mieux rentrer dans le match", les réactions après France-Australie

Des Bleus taille patrons malgré des premières minutes compliquées. L'équipe de France s'est imposée ce mardi soir face à l'Australie (4-1) pour son premier match du Mondial 2022 au Qatar. Les hommes de Didier Deschamps s'en sont remis à un doublé d'Olivier Giroud et des réalisations de Kylian Mbappé et Adrien Rabiot. Ils sont, après ce premier match, leader de la poule D, après le match nul, plus tôt dans la journée entre la Tunisie et le Danemark.

"C'est une très belle entame" - Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, en conférence de presse

Le sélectionneur de l'équipe de France s'est réjoui de l'entame de ses troupes au Mondial 2022 malgré "un but évitable", a-t-il estimé en conférence de presse. "L'équipe a bien réagi en égalisant et en prenant l'avantage, malgré une petite frayeur en fin de première période. (...) On marque quatre buts, c'est quelque chose de bien, même si on aurait pu marquer plus. C'est une très belle entame. Le premier match est toujours important, bravo à l'ensemble du groupe d'avoir été capable de répondre présent, certes dans la difficulté."

Sur la performance d'Olivier Giroud, le Basque estime que "au-delà du record, il y a surtout ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il a toujours fait. Il a eu l'efficacité, tant mieux pour lui."

"J'ai senti beaucoup de sérénité et c'est une bonne chose, on va en avoir besoin" - Hugo Lloris, gardien et capitaine des Bleus

Le capitaine des Bleus s'est montré optimiste à la sortie du match face à l'Australie, notamment à propos de l'attitude de ses coéquipiers. "Après avoir concédé un but on aurait pu se précipiter, ne pas prendre le temps de construire les actions, j'ai senti beaucoup de sérénité et c'est une bonne chose, on va en avoir besoin. C'est la première difficulté qu'on rencontre dans ce tournoi, être mené 1-0, mais l'équipe a bien réagi. Durant une compétition comme celle-ci, chaque fois qu'on va rencontrer des difficultés ce sera le moment d'élever le niveau, tous ensemble." L'ancien niçois a estimé après le match, en zone mixte, que la blessure de Lucas Hernandez était un coup dur. "Honnêtement, ça commence à faire vraiment beaucoup. (...) C'est un nouveau coup dur mais il faut continuer à avancer, regarder devant. Ça doit nous souder encore plus."

"Je ne compte pas m'arrêter là " - Olivier Giroud, attaquant des Bleus sur le record de buts

L'ancien du Grenoble Foot 38 rentre un peu plus dans l'histoire de l'équipe de France de foot. L'attaquant a inscrit un doublé qui lui permet d'égaler le record de buts de Thierry Henry sous le maillot bleu . Il s'est d'ailleurs fendu d'une avertissement à l'ancien buteur d'Arsenal : "Titi, attention j'arrive". "C'est une grande fierté, a-t-il déclaré après la rencontre, mais je ne compte pas m'arrêter là." Il se dit "très content des quatre buts et de cette entame de compétition." Au micro de la FIFA, il a ajouté : "Ce qu'il faut améliorer ? L'entame entière du match, si on veut être perfectible. Il faut mieux rentrer dans le match. On s'est fait un peu peur mais on a vite réagi après. On a su revenir au score et enchaîner, même si on aurait pu mettre plus de buts. On s'est bien trouvés, on a été efficaces, tout n'est pas parfait, c'est très bien pour la dynamique et la confiance d'avoir renversé la vapeur. Il faudra apprendre de ces petites erreurs."

"Il va falloir corriger certaines choses" - Aurélien Tchouameni, milieu de terrain de l'équipe de France

Le milieu de terrain des Bleus et du Real Madrid est rassuré par cette victoire en entame de compétition. "On avait à cœur de gagner ce match pour bien commencer la compétition, maintenant il va falloir corriger certaines choses pour arriver encore plus forts contre le Danemark (prochain adversaire des Bleus au Mondial, N.D.L.R). A la fin, le résultat démontre notre force de caractère et l'esprit de groupe qui règne dans notre équipe. Même si on a mal commencé le match, on est restés tous ensemble, on s'est dit les choses et on a continué à développer notre jeu", a-t-il réagi au micro de BeIn Sports après la rencontre.

"Il ne faut pas nous sous-estimer même si les absents sont très importants" - Adrien Rabiot, milieu de terrain et premier buteur des Bleus face à l'Australie

Le premier buteur français de ce Mondial au Qatar s'est montré satisfait de la performance des Bleus même si plusieurs points sont à améliorer pour la prochaine rencontre face au Danemark. "On a été un peu secoués sur l'entame, ensuite on a bien réagi en marquant ces deux buts. La blessure de Lucas (Hernandez) nous a fait un peu de mal, mais on s'est remis de suite dedans. En seconde période, ça a été bien, on a pu dérouler et gérer. On était bien compacts, on a su gérer ce match, on n'a pas paniqué après le but. On a tous fait un bon match". Le joueur de la Juventus Turin ajoute : "Il ne faut pas nous sous-estimer même si les absents sont très importants. On a démontré ce soir qu'on avait de la qualité. Il faut continuer comme ça. C'est une bonne base."