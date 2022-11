Coupe du monde : "Je suis patriotique à fond", les joueurs du Stade Lavallois encouragent les Bleus

Pendant la Coupe du monde, c'est les vacances pour les footballeurs du Stade Lavallois. Le championnat de Ligue 2 comme celui de Ligue 1 fait une pause. Alors pendant ce temps-là, les Mayennais vont supporter l'équipe de France, peu importe les polémiques autour de ce Mondial au Qatar , assure le milieu des Tango Jordan Adéoti. "Même s'il y a énormément de polémiques, il aurait fallu s'en occuper plus tôt. Maintenant, c'es trop tard de boycotter une compétition telle que le Mondial."

"Que le meilleur gagne, j'espère que ça sera la France"

Boycotter le Mondial, hors de question pour le défenseur du Stade Lavallois Rémy Duterte. "Tous les passionnés de football vont suivre cette compétition, donc on est bien sûr à fond derrière les Bleus. Toute la France entière est derrière eux et on espère qu'ils vont le faire." Le Lavallois a même prévu d'organiser quelque chose avec ses coéquipiers. "Je pense qu'on va faire un petit groupe avec les pronostics, pour rigoler et parier un peu entre nous. Après que le meilleur gagne, j'espère que ça sera la France."

"Moi, je suis patriotique à fond", ajoute le coach lavallois Olivier Frapolli, même s'il se montre prudent. "On sait que les premiers matchs, ce n'est jamais simple. C'est une Coupe du monde, tout le monde est un peu dans l'inconnu. Il n'y a pas eu beaucoup de préparation, pas de remise à niveau. Mais bon, j'espère que la France gagnera."

Les Bleus jouent leur première rencontre en poule contre l'Australie mardi 22 novembre à 20h.

Le calendrier de la Coupe du monde 2022

