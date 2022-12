Coupe du monde : Kylian Mbappé s'exprime pour la première fois depuis le début du Mondial

Il a pris la parole pour la première fois depuis le début du Mondial 2022. Ce dimanche, après la victoire des Bleus face à la Pologne (3-1), Kylian Mbappé a brisé le silence en conférence de presse. Il n'avait pas parlé, ni avant, ni après les trois premiers matchs de l'équipe de France. Le "kid de Bondy" en a profité pour marteler que la "Coupe du monde est une obsession."

ⓘ Publicité

"C'est la compétition de mes rêves"

Le meilleur buteur de la compétition (cinq réalisations) a assuré que le Mondial est "la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition, que ce soit physiquement ou mentalement." C'est à cause de ce besoin de se concentrer qu'il n'avait pas parlé depuis le coup d'envoi de la Coupe du monde : "Ce n'était rien de personnel, je n'ai rien contre les journalistes. C'est juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur la compétition. Quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100%, ne pas perdre d'énergie ailleurs", s'est-il excusé.

D'ailleurs, l'attaquant de l'équipe de France ne s'était pas présenté aux conférences de presse, obligatoires pour lui en tant qu'homme du match des deux rencontres. Résultat, la fédération française de football devra payer 10.000 francs suisses d'amende. "Je m'engage à la payer personnellement, il ne faut pas que la Fédération la paye pour une décision qui est personnelle", a réagi le joueur après le match.

Ses coéquipiers comptent sur lui

Quoiqu'il en soit, sur le terrain, Mbappé régale. "Il est difficile de trouver ses limites sur un match comme aujourd'hui. On l'a peut-être un peu moins vu en deuxième période, mais il met deux buts extraordinaires", a réagi Hugo Lloris chez nos confrères de BeIn Sports. "Kylian parle avec ses pieds et il parle très bien avec ses pieds", a ajouté Didier Deschamps en conférence de presse, même si Kylian peut faire la différence tout seul, avec son jeu, avoir un attaquant d'appui comme Olivier, il aime bien ça", précise le sélectionneur.

À lire aussi Coupe du monde : Olivier Giroud devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Ses deux buts partent, justement, d'une combinaison avec Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, ses deux compères de devant. Le premier, par exemple, part d'un contre mené par Giroud. Au centre du jeu, l'Isérois décale Dembélé sur la droite. Le Normand repique ensuite pour trouver l'attaquant du PSG qui trompe Wojciech Szczesny. Alors, une solution au problème Mbappé ? "Il n'y a aucune recette magique pour arrêter Mbappé", estime Czeslaw Michniewicz, le sélectionneur polonais. C'est un joueur fantastique et il nous a fait du tort aujourd'hui. Il y a des grands joueurs comme Messi et Lewandowski, quelqu'un doit prendre la relève et Mbappé va le faire."

Pour le moment, l'ancien Monégasque est le meilleur buteur du Mondial avec cinq réalisations, et surtout, il a marqué neuf buts en deux Coupes du monde. C'est autant que l'Argentin Lionel Messi et plus que le Portugais Cristiano Ronaldo, qui totalisent tous les deux... cinq Mondiaux. "Le seul objectif pour moi est de gagner la Coupe du monde, a réagi Kylian Mbappé. (...) C'est la seule chose à laquelle je rêve. Je suis venu pour gagner la Coupe du monde, pas pour gagner le 'Golden Ball' ou le 'Golden Boot' (titre de meilleur buteur). Si je le gagne, bien sûr je serai ravi, mais ce n'est pas pour cela que je suis ici."

À lire aussi Coupe du monde : quelles sont les équipes qualifiées pour les quarts de finale ?

Le crack de Bondy a maintenant six jours pour se préparer pour le quart de finale. Ce sera samedi prochain, soit face l'Angleterre, soit face au Sénégal.