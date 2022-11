Coupe du monde : l'Allemagne arrache le nul contre l'Espagne et garde espoir

Au bord de la rupture après son premier match perdu (2-1) face au Japon, l'Allemagne respire encore. Elle a arraché le match nul ce dimanche à al-Khor contre l'Espagne (1-1), mais n'est pas garantie pour autant de rejoindre les huitièmes de finale de ce Mondial 2022. Tout comme les Espagnols. Seuls les champions du monde français se sont qualifiés pour les matchs à élimination directe. La Belgique, le Japon et l'Espagne n'ont pas saisi l'occasion de les rejoindre ce dimanche.

"Le plus important est qu'on est toujours en vie", a lâché soulagé Manuel Neuer, le gardien allemand à l'issue de ce duel tendu face aux Espagnols. Avec un but de Niclas Füllkrug à la 83e minute, qui a répondu à l'ouverture du score de Morata à la 62e minute, les Allemands peuvent encore se qualifier, sans pour autant avoir leur destin entre les mains. En tête du groupe E, avec 4 points, l'Espagne reste en ballotage très favorable et devra éviter le faux pas contre le Japon. À la même heure jeudi, l'Allemagne, dernière avec un seul point, devra battre le Costa Rica et espérer que le Japon ne brille pas trop.

Le Maroc surprend la Belgique

Loin de sa splendeur passée, la Belgique peut trembler et le Maroc rêver. Punis 2 à 0 par les Lions de l'Atlas, qui entrevoient désormais les huitièmes de finale, les Diables Rouges joueront leur qualification jeudi lors d'un choc stressant face à la Croatie. Les Marocains, portés par des buts de Sabiri (74e) et Haboukhlal (90+2), ont leur destin en mains : à quatre jours d'affronter le Canada, ils totalisent quatre points et peuvent logiquement rêver d'intégrer le top 16 de la compétition, comme en 1986.

Le Canada éliminé

La Croatie, vice-championne du monde en titre accrochée par le Maroc (0-0) lors de la première journée, s'est relancée ce dimanche à Doha en battant logiquement le Canada (4-1). Les Canadiens qui ont inscrit le premier but de leur histoire en Coupe du monde (5 matchs), et ce dès la 2e minute par Alphonso Davies, sont officiellement éliminés, comme l'hôte qatari. La Croatie de son côté est première de son groupe, elle affrontera la Belgique ce jeudi.