Coupe du monde : l'Argentin du Niort Rugby Club Gustavo Sito Alvarado à fond derrière son pays pour la finale

France/Argentine, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le coup d'envoi est à 16 heures ce dimanche 18 décembre. Un Niortais sera à fond derrière l'équipe sud-américaine, Gustavo Sito Alvarado, 28 ans, joueur du Niort Rugby Club originaire de Buenos Aires. Gustavo joue au ballon ovale, mais c'est aussi un passionné de ballon rond. "Pour nous, le foot c'est une religion", lance-t-il.

ⓘ Publicité

Le pilier droit ne sera pas du déplacement du Niort Rugby club à Anglet ce dimanche. ll reconnait qu'il n'aurait sans doute pas eu totalement la tête au championnat de Nationale 2. Gustavo regardera la finale de la Coupe du monde chez lui, dans sa maison, comme pour tous les matches gagnés par l'Argentine dans ce Mondial. Lors de la défaite face à l'Arabie Saoudite, en phase de poule, il était à l'entraînement. Et ce n'est pas sa seule superstition. Son maillot de l'Argentine, "je ne l'ai pas lavé depuis le début du Mondial. Mais lundi, je le lave si on gagne ou si on perd", rigole-t-il.

"J'ai beaucoup d'espoir que c'est notre Mondial"

Il ne veut pas donner de pronostic, mais c'est bien une victoire que le rugbyman espère. "J'ai beaucoup d'espoir que nous allons gagnés, malheureusement pour la France, j'ai beaucoup d'espoir que c'est notre Mondial. Vous avez déjà gagné en 2018. Je pense que Messi et toute la sélection argentine le mérite", dit-il, se remémorant la défaite en finale de la Coupe du monde 2014, l'élimination en huitièmes de finale en 2018. "Indépendamment du foot, le pays est dans une situation particulière, difficile, et gagner la Coupe du monde ça ferait un beau cadeau aux Argentins". Sa dernière étoile, l'Argentine l'a décrochée en 1986.