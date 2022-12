Coupe du monde : l'Argentine se qualifie aux tirs au but pour les demi-finales, au dépens des Pays-Bas

Dans le second match de quarts de finale de la Coupe du monde ce vendredi, l'Argentine a pris le dessus sur les Pays-Bas au bout du suspens et se qualifie donc pour les demi-finales. Les Argentins se sont imposés aux tirs au but.