Coupe du monde : l’équipe de France affrontera la Pologne en huitième de finale

A l'issue de la troisième et dernière journée de la phase de poule, on connait l'adversaire des Bleus pour les 8e de finale du Mondial. Il s'agit de la Pologne, qualifiée in extremis à la différence de buts. Le match se jouera ce dimanche à 16h.

Les Polonais, battus par l'Argentine lors du dernier match de poule, mais qualifiés pour les 8e de finales du Mondial. © Maxppp - Cao Can La France affrontera ce dimanche à 16h la Pologne en 8e de finale de la Coupe du monde. La décision dans le groupe D s'est jouée à la différence de buts pendant la phase de poule puisque Pologne et Mexique étaient à égalité parfaite. La Pologne accède à la phase finale malgré sa défaite 2-0 ce mercredi soir face l'Argentine qui termine en tête de son groupe. ⓘ Publicité Les Polonais sortent des poules sans gloire, avec un bilan d'une victoire, un nul et une défaite. Ils ont commencé cette Coupe du monde par un nul 0-0 face au Mexique, avant de s'imposer 2-0 face à l'Arabie Saoudite. La dernière rencontre disputée ce mercredi a été nettement à l'avantage des Argentins (2-0). La Pologne n'avait plus atteint les 8e de finales de la Coupe du monde depuis 1986. Lewandowski face à MBappé Robert Lewandowski, l'attaquant star de l'équipe polonaise, joueur du FC Barcelone, est pour l'heure relativement discret dans cette Coupe du monde, auteur d'un seul but à 82e minutes face à l'Arabie Saoudite. Le duel avec Kylian MBappé sera l'une des attractions du 8e de finale de dimanche. La dernière rencontre entre la France et la Pologne remonte à 1991, un match amical au cour duquel les Bleus s'étaient imposés 1-0. Les deux équipes ne se sont affrontées que 16 fois dans l'histoire, avec un bilan de huit victoires pour les Bleus, cinq nuls et trois défaites. À lire aussi Coupe du monde : quelles sont les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale ?