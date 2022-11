Coupe du monde : la France, troisième équipe la plus chère, Mbappé joueur le plus onéreux de la compétition

Parmi les 32 équipes présentes à la Coupe du monde au Qatar, deux dépassent la valeur marchande de 1 milliard d'euros. Selon les chiffres de Transfermarkt, compilés par le site internet Livefootballtickets.com . L'Angleterre arrive en tête de classement, avec des joueurs dont la valeur marchande totale est estimée à 1,13 milliard d'euros. En seconde position arrive le Brésil (1,03 milliard d'euros).

Les Bleus arrivent donc en troisième position avec une équipe estimée à 985 millions d'euros. Mais au classement des joueurs les plus chers de la compétition, c'est Kylian Mbappé qui remporte la palme d'or. L'attaquant des Bleus et du PSG est estimé à 144 millions d'euros. Il est suivi par le Britannique Phil Foden (110 millions d'euros) et par le Brésilien Vinicius Junior (108 millions). Le joueur le plus cher au monde est actuellement le Norvégien Erling Haaland (170 millions d'euros), dont l'équipe n'est pas qualifiée pour le Mondial.

A ce stade de la compétition, l'équipe de France est l'unique sélection déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Au total, les 32 sélections de la Coupe du monde valent 12,46 milliards d'euros.

Le classement des 20 équipes les plus chères de la Coupe du monde :