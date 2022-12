Coupe du monde : La France vaincue par l'Argentine, les supporters lillois y ont cru jusqu'au bout

Les supporters lillois y ont cru jusqu'au bout. Après une première mi-temps fantôme, les Bleus sont revenus en force dans la deuxième moitié de la rencontre face à l'Argentine. Malgré un triplé de Kylian Mbappé, l'équipe de France s'est inclinée aux tirs au but après un match historique.

Sur la Grand Place, des dizaines de supporters ont donc tenu à saluer la performance des Bleus. Sous la pluie, mais dans une ambiance chaleureuse et bon enfant, les Lillois ont préféré garder le sourire et pensent désormais à prendre leur revanche dans quatre ans. "Ils ont fait un parcours incroyable, on est très fiers. Et surtout, bravo, bravo Kylian * !*"

Le Nordiste Raphaël Varane promet que la France "se relèvera"

Pilier de la défense des Bleus, l'Héllemois Raphaël Varane sort déçu du match mais promet que le groupe "se relèvera". "On est vidés, on a tout donné, on est allés au bout de nous-mêmes. On est tristes, mais fiers. On a eu beaucoup d'obstacles pendant cette compétition, on n'a rien lâché. Pendant une heure, on n'a pas existé, mais on n'a rien lâché, on s'est battus, on est revenus dans ce match et on aurait même pu gagner", reconnait-il.

"La fin est cruelle sur les tirs au but, mais on est fiers de ce qu'on a fait, conclut le défenseur nordiste. C'est un groupe qui est très jeune, on a aussi construit nos succès avec des défaites, donc ce groupe se relèvera. Il y a un potentiel qui est énorme, c'est un groupe qui a du coeur. Félicitations à l'Argentine, c'est mérité, et on garde la tête haute."