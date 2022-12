Coupe du monde : la joie des supporters marocains à Nantes après leur qualification en 8e de finale

Des feux d'artifice lancés dans le ciel, des chants et des klaxons dans les rues de Nantes après la qualification du Maroc en 8e de finale de la Coupe du monde de football au Qatar. Plus d'une cinquantaine de supporters se sont rassemblés ce jeudi 1er décembre sur le parking de la Petite Hollande pour chanter et danser. "Cela faisait 36 ans qu'on ne s'était pas qualifié !" s'enthousiasme Mohamed, on a une équipe forte, et on est super content car c'est la deuxième fois qu'on va aussi loin."

La dernière qualification du Maroc en 8e de finale remonte à 1986. "On a mangé les Belges il y a une semaine, on a mangé le Canada ce soir, peut-être qu'on mangera les Allemands, ou les Espagnols, et pourquoi pas la France !", se projette une autre supportrice. A quelques mètres de là, une ronde s'est formée pour célébrer en cœur la victoire du Maroc au rythme des klaxons. Le Maroc affrontera mardi prochain le deuxième du groupe E, qui reste encore à déterminer.