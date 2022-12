Coupe du monde : la Liga espagnole, championnat le plus représenté dans les demi-finales

Si l'Espagne a été éliminée en huitièmes de finale du Mondial par le Maroc, la péninsule ibérique est toujours omniprésente dans le tournoi. Avec 22 joueurs encore présents au Qatar, sous contrats avec huit de ses clubs, la Liga espagnole arrive largement en tête et s'impose comme le championnat le plus représenté parmi les quatre demi-finalistes.

Avec l'élimination de l'Angleterre, du Brésil et du Portugal notamment, le contingent de Premier League anglaise, qui comptait 62 joueurs en quarts, a fondu comme neige au soleil et, avec 15 représentants, devance tout juste la Serie A italienne (14) en dépit de l'absence de la Nazionale au Qatar.

Grâce à ses Bleus et aux Marocains, demi-finalistes, la Ligue 1 française (14 joueurs contre 18 en quarts) remonte à hauteur de son homologue italienne, et conserve une petite avance sur la Bundesliga (13). Juste derrière, la Prva HNL croate (6 joueurs) et la Botola Pro1 marocaine (3 joueurs) profitent des exploits des "Vatreni" et des "Lions de l'Atlas" qui rejoignent le dernier carré.

Le Dinamo Zagreb (4e club avec 4 joueurs) et le Wydad Casablanca (5e club avec 3 joueurs) rivalisent ainsi avec les plus grosses écuries européennes. Chez les clubs, les places fortes anglaises (Manchester City et United) dégringolent, ce qui profite au Bayern Munich (6 joueurs), suivi de près par la doublette espagnole Atletico Madrid-FC Séville (5 joueurs chacun). A noter qu'aucun club ne compte au moins un représentant de chaque nation demi-finaliste (Argentine, Croatie, France, Maroc).

Classement des championnats les mieux représentés au stade des demi-finales :

1. Liga (ESP) : 22 joueurs (8 clubs)

2. Premier League (ENG) : 15 joueurs (10 clubs)

3. Serie A (ITA) : 14 joueurs (10 clubs)

. Ligue 1 (FRA) : 14 joueurs (8 clubs)

5. Bundesliga (GER) : 13 joueurs (7 clubs)

6. Prva HNL (CRO ) : 6 joueurs (3 clubs)

7. Botola Pro1 (MAR) : 3 joueurs (1 club)

8. Liga Portugal (POR) : 2 joueurs (1 club)

. Scottish Premiership (SCO) : 2 joueurs (2 clubs)

. Jupiler Pro League (BEL) : 2 joueurs (2 clubs)

. D1 RSL (KSA) : 2 joueurs (2 clubs)

Classement des clubs les mieux représentés au stade des quarts de finale :

1. Bayern Munich (GER), 6 joueurs : Pavard, Upamecano, Coman, L. Hernandez (FRA), Stanisic (CRO), Mazraoui (MAR)

2. Atlético de Madrid (ESP), 5 joueurs : Griezmann (FRA), Molina, De Paul, Correa (ARG), Grbic (CRO)

. Séville FC (ESP), 5 joueurs : Montiel, Acuna, Gomez (ARG), Bounou, En-Nesyri (MAR)

4. Dinamo Zagreb (CRO), 4 joueurs : Livakovic, Sutalo, Petkovic, Orsic (CRO)

5. PSG (FRA), 3 joueurs : Messi (ARG), Mbappé (FRA), Hakimi (MAR)

. Juventus (ITA), 3 joueurs : Rabiot (FRA), Paredes, Di Maria (ARG)

. Tottenham (ENG), 3 joueurs : Romero (ARG), Lloris (FRA), Perisic (CRO)

. Real Madrid (ESP), 3 joueurs : Tchouaméni, Camavinga (FRA), Modric (CRO)

. Wydad Casablanca (MAR), 3 joueurs : Tagnaouti, Attiat Allah, Jabrane (MAR)

11. Manchester United (ENG), 2 joueurs : Varane (FRA), Li. Martínez (ARG)

. Chelsea (ENG), 2 joueurs : Kovacic (CRO), Ziyech (MAR)

. FC Barcelone (ESP), 2 joueurs : Koundé, Dembélé (FRA)

. Osasuna (ESP), 2 joueurs : Budimir (CRO), Ezzalzouli (MAR)

. Betis Séville (ESP), 2 joueurs : Pezzella, Rodriguez (ARG)

. Villareal (ESP), 2 joueurs : Rulli, Foyth (ARG)

. Olympique de Marseille (FRA), 2 joueurs : Guendouzi, Veretout(FRA)

. AS Monaco (FRA), 2 joueurs : Disasi, Fofana (FRA)

. Stade Rennais (FRA), 2 joueurs : Mandanda (FRA), Majer (CRO)

. SCO Angers (FRA), 2 joueurs : Ounahi, Boufal (MAR)

. AC Milan (ITA), 2 joueurs : Giroud, T. Hernandez (FRA)

. Inter (ITA), 2 joueurs : La. Martínez, Brozovic (CRO)

. Benfica (POR), 2 joueurs : Otamendi, Fernández (ARG)

. Francfort (GER), 2 joueurs : Kolo Muani (FRA), Jakic (CRO)

