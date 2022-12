Coupe du monde : la tristesse des supporters de Dordogne après le match fou contre l'Argentine

Dans le bar on se cache les yeux avec les mains. C'est irrespirable, un match fou au scénario incroyable. L'arbitre vient de siffler la fin des prolongations, c'est le début des tirs au but. Mbappé ouvre, suivi de près par Messi qui égalise. Finalement, et malgré le triplé du roi de Bondy, l'Argentine est championne du monde. Scénario cruel que les supporters de Dordogne ont suivi, ils ont vibré avec les Bleus, ils y ont cru jusqu'au bout.

"C'est un match qui va rester dans les annales"

"Je suis énervé et déçu. Je suis trop dégoûté... C'était un match de fou on a réussi à bien remonter mais aux penaltys on a pas du tout géré ça du tout. Je suis dévasté", soupirent un jeune supporter à la sortie du match à Périgueux. On se prend dans les bras, des larmes ont coulé sur les joues bleu-blanc-rouge. "Il y avait des vagues d'émotion de fou. A un moment, on avait un but en retard et on l'a rattrapé. Mbappé il a été super performant", dit un autre fan des Bleus.

"C'est un match qui va rester dans les annales", ajoute une jeune supportrice. "Et puis on sera là, avec eux, à nouveau dans quatre ans".

