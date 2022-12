Coupe du Monde : le club de foot de Nieul avance son match pour suivre celui de la finale France-Argentine

Les Bleus auront-ils une troisième étoile sur leur maillot ? C'est la question que tout le monde se pose. Il va falloir attendre la finale de la Coupe du monde qui opposera la France au Maroc ce dimanche à 16h pour avoir une réponse. Des millions de téléspectateurs vont vouloir suivre le match sur les écrans de télévision, notamment le club de foot amateur de Nieul en Haute-Vienne. Seul souci : ils jouent également leur match de Coupe de Haute-Vienne, en extérieur, en affrontant l'équipe de Sauviat-sur-Vige. Le match est normalement prévu à 15h...soit une heure avant celui de l'équipe de France.

L'horaire du match décalé par le district

Il était hors de question pour le petit club de rater le match des Bleus. Dès qu'ils ont su l'horaire de la finale, le président du club, Jacky Desainjean, a tout de suite passé un coup de fil au district pour décaler l'heure du match. "Le district nous a autorisé à jouer à 13h15 plutôt qu'à 15h" rapporte le président.

Les joueurs auront encore une heure de route pour rentrer au club à Nieul et voir le match de la Coupe du Monde. Tout va dépendre du résultat de leur match. "Évidemment, c'est un match de Coupe donc on espère ne pas aller aux prolongations, ni aux tirs au but. Mais il est vrai que si nous allons jusqu'aux prolongations et aux tirs au but, nous allons perdre un peu plus de temps" explique Quentin, le coach adjoint de l’équipe.

La Coupe du Monde et la Coupe de Haute-Vienne

Le club espère surtout que la finale des Bleus leur portera chance pour leur propre match, qui s'annonce difficile, et qu'ils pourront créer la surprise comme certaines autres équipes pendant cette Coupe du monde. "Comme le Maroc, qui a sorti deux grosses équipes. On n'est pas au même niveau, mais on sera quand même dans la même situation que l'équipe de France avant de recevoir le Maroc" confie le joueur Maxime Denis.

Le club de Nieul suivra le match des Bleus à domicile dans leur foyer et fêtera idéalement leur victoire et celle de l'équipe de France.