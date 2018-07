La délégation belge est fortement représentée dans les campings des deux Charentes cet été. La plupart regarderont la demi finale entre la France et la Belgique

Aytré-Plage, Aytré, France

A Aytré près de la Rochelle, au camping "Les Sables", de nombreux drapeaux sont sortis un peu partout. Beaucoup de drapeaux français ou belges, sur des rétroviseurs de voitures, accrochés à des caravanes ou déployés sur des tentes. C'est le cas de celle de Maxime et Maureen, un jeune couple en provenance de Liège. Après avoir roulé toute la nuit, ils viennent de s'installer au camping, mais n'ont surtout pas oublié d'afficher leur couleur.

"C'est très dur de savoir qui va passer en finale, il y a deux bonnes équipes, mais c'est bien de jouer entre pays voisins !

Pour Maxime, " C'est une rencontre historique, de l'inédit à ce niveau de la compétition", pour Maureen, "C'est très dur de savoir qui va passer en finale, il y a deux bonnes équipes, mais c'est bien de jouer entre pays voisins. Si on perd, on vous soutiendra, pour l'inverse, vous nous suivrez ?" Les jeunes belges iront probablement voir le match sur le vieux port de La Rochelle.

Francis et sa famille supporter de l'équipe de France © Radio France - Gérald Paris

Des drapeaux belges que l'on retrouve aussi sur une caravane un peu plus loin. Les drapeaux français ne sont pas en reste, et la palme du supporter le plus fervent est peut-être attribuée à Francis, un nantais en vacances à Aytré. Des drapeaux à l'entrée de son mobil-home, sur sa voiture, il porte même un bracelet tricolore. "C'est normal je suis entraîneur de boxeurs professionnels, les couleurs de notre pays c'est important pour moi, je vois pas mal de buts, un 3 à 1, pour la France ou la Belgique, franchement çà peut aller vite dans les deux sens."

"C'est génial on s'est fait klaxonner tout le long."

Geneviève vient elle de Nancy, elle a fait près de 8 heures de route avec le drapeau aux fenêtres de la voiture. "C'est génial on s'est fait klaxonner tout le long."

Dans les allées de ce camping 4 étoiles, les belges rêvent déjà de s'offrir une première étoile sur leur maillot, les français une deuxième. Mais avant de pouvoir devenir champion, il va déjà falloir remporter cette demi finale et jouer ensuite en finale soit la Croatie de Modric ou l'Angleterre d'Harry Kane ... pas une mince affaire !