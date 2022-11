Coupe du monde : le Portugal et le Brésil qualifiés, un drapeau arc-en-ciel s'invite sur le terrain

Soulagement pour les supporters brésiliens et portugais. Les deux sélections sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du monde, mais la soirée de lundi a aussi été marquée par l'irruption d'un supporter muni d'un drapeau arc-en-ciel sur la pelouse.

Le Portugal, reçu 6 sur 6

Le Portugal de Cristiano Ronaldo a assuré lundi sa place en huitièmes de finale du Mondial-2022 grâce à un doublé de Bruno Fernandes face à l'Uruguay (2-0). Après sa victoire initiale contre le Ghana (3-2), la Seleçao portugaise est en tête du groupe H avec six points, devant le Ghana (3 pts), puis l'Uruguay et la Corée du Sud (1 pt). Le Portugal n'aura besoin que d'un point contre les Coréens pour assurer la première place et ainsi éviter a priori le Brésil en huitième de finale.

Drapeau arc-en-ciel

Au stade Lusail de Doha, le plus grand des huit accueillant le tournoi (88.622 places) où Ronaldo espère revenir le 18 décembre pour y disputer la finale, la rencontre a été brièvement interrompue à la 52e minute. Un homme est entré sur la pelouse, portant un drapeau arc-en-ciel et vêtu d'un tee-shirt de soutien aux femmes iraniennes. Il a pu traverser le terrain en courant pendant une trentaine de secondes devant les joueurs sans réaction, avant d'être plaqué au sol par un stadier puis escorté par la sécurité en dehors du stade.

Il portait un tee-shirt frappé sur l'avant du logo de Superman avec une inscription de soutien à l'Ukraine, "Save Ukraine", et dans le dos un message demandant du respect pour les femmes iraniennes ("Respect for Iranian Woman").

C'est la première fois qu'un match est marqué par une telle intrusion depuis le début de la compétition organisée au Qatar, en butte aux critiques occidentales concernant le traitement des personnes LGBT+. L'homosexualité est passible de poursuites pénales au Qatar.

"Nous comprenons son message", dit un joueur portugais

La scène n'a été montrée qu'un court instant à la télévision.

Aucune information sur cet homme n'était disponible dans l'immédiat. Les organisateurs locaux ont renvoyé vers la Fifa, qui a elle-même renvoyé vers les organisateurs locaux et les autorités qataries, qui n'ont pas réagi. Le joueur portugais Ruben Neves a réagi, en disant comprendre l'action de ce supporter : "Nous savons ce qu'il se passe autour de cette Coupe du monde. Bien sûr, nous sommes avec eux, avec l'Iran aussi, les femmes iraniennes, donc j'espère qu'il n'arrivera rien à ce garçon, parce que nous comprenons son message, et je pense que le monde le comprend aussi".

Privé de Neymar, le Brésil au rendez-vous

En fin d'après-midi, le Brésil, privé de Neymar qui continue de soigner sa cheville, avait lui aussi validé son ticket pour les matches à élimination directe à la faveur de sa victoire sur la Suisse (1-0). Un succès qui a mis du temps à se concrétiser jusqu'à ce que Casemiro, milieu défensif souvent cantonné aux tâches obscures, ne mette en échec la défense helvète d'une reprise en demi-volée de l'extérieur du pied (83e).

Son geste a évité au Brésil le casse-tête d'un troisième match piège contre le Cameroun.

Neymar, lui, va pouvoir poursuivre les soins en espérant se remettre à temps de l'entorse à la cheville droite subie lors de l'entrée en lice contre la Serbie (2-0). Le numéro 10 brésilien "travaille d'arrache-pied" avec l'espoir d'être rétabli pour la suite de la compétition, dixit son coéquipier Marquinhos.