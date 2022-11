Coupe du monde : le Qatar, pays hôte, éliminé du Mondial

Le pays hôte de la Coupe du monde 2022 aura fait long feu. Après deux défaites et le match nul 1-1 entre les Pays-Bas et l'Équateur ce vendredi soir, les Qataris ne peuvent plus espérer se qualifier pour les huitièmes de finales.

Le Qatar est éliminé de la Coupe du monde après deux rencontres. © Maxppp - Kyodo Leur participation aura été de courte durée. Le Qatar est désormais éliminé de sa Coupe du monde à la suite du match nul 1-1 entre les Pays-Bas et l'Équateur ce vendredi soir. Après leur défaite (3-1) plus tôt contre le Sénégal, les Qatari sont derniers du groupe A avec zéro points. Ils ne peuvent plus rejoindre aucun de leur adversaire au classement. C'est la première fois qu'un pays organisateur du Mondial est éliminé de son propre tournoi après seulement deux rencontres. L'Afrique du Sud est le dernier pays hôte à avoir été éliminé dès les phases de poule, en 2010.