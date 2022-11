Coupe du monde : le rêve se brise pour l'Alsacien Jonathan Clauss, non retenu pour le Qatar

Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi soir sur TF1 la liste des 25 footballeurs français qui disputeront le mondial au Qatar. L'un des grands perdants est alsacien. Le défenseur de l'OM Jonathan Clauss a été écarté pour des raisons tactiques. La déception est terrible pour le joueur originaire d'Osthoffen et âgé de 30 ans. Son ascension tardive connaît un gros coup d'arrêt.

Il a joué 6 des 8 derniers matchs des Bleus

C'est d'autant plus cruel que l'espoir de Jonathan Clauss d'aller au Qatar était légitime. Il a participé aux trois derniers rassemblements de l'équipe de France. Il compte six sélections (dont deux comme titulaire, face à l'Afrique du sud en amical le 29 mars 2022 et contre l'Autriche le 22 septembre en Ligue des Nations) et même s'il n'a pas flambé à chaque fois, il a livré quelques prestations correctes, qui lui permettaient de croire en sa bonne étoile.

Écarté du Racing à l'âge de 18 ans, il avait pris des chemins détournés avant d'exploser au plus haut niveau à Lens. Ses deux magnifiques années chez les Sang et Or lui ont permis de s'ouvrir les portes de l'équipe de France au printemps 2022.

Même s'il a un peu baissé de pied dernièrement, Jonathan Clauss avait réussi un bon début de saison avec son nouveau club, l’Olympique de Marseille, mais ça n'a pas été suffisant. Son rêve de Mondial, encore insensé il y a quelques années, s'est évanoui, si près du but.

Victime des choix tactiques de Deschamps

Le sélectionneur Didier Deschamps a préféré prendre davantage de défenseurs centraux, car certains d'entre eux ne sont pas sûrs de jouer au Qatar en raison de pépins physiques (Raphaël Varane, Presnel Kimpembe). Il a aussi opté pour des pistons droits (le poste de Jonathan Clauss) au profil plus complet : Benjamin Pavard, Jules Koundé et même Kingsley Coman, qui peut occuper ce poste.

Encore l'espoir d'être repêché ?

La chance de jouer une Coupe du monde ne se représentera sans doute plus pour Jonathan Clauss, déjà âgé de 30 ans. Il peut encore espérer un destin à la Morgan Schneiderlin. Le joueur de l'OGC Nice, originaire de Zellwiller, n'avait pas été - lui aussi - convoqué dans un premier temps pour le Mondial 2014. Mais il a profité du forfait d'un autre joueur pour finalement y participer

En cas de blessure, Didier Deschamps peut en effet modifier sa liste jusqu’à la veille du premier match contre l’Australie le mardi 22 novembre prochain.