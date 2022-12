Coupe du monde : les affiches et le programme des demi-finales

L' Argentine , la Croatie , le Maroc et la France . Voici les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar, qui auront lieu les 13 et 14 décembre.

Pour en arriver là, l'Argentine et la Croatie ont dû en passer par les tirs au but vendredi, respectivement contre les Pays-Bas et le Brésil. Le Maroc a sorti le Portugal (1-0) et la France s'est sortie sur piège Anglais (2-1) dans un match à rebondissements samedi.

Le programme des demi-finales

Mardi 13 décembre à 20h

Argentine-Croatie (stade Lusail)

Mercredi 14 décembre à 20h

France-Maroc (stade Al-Bayt)

