Coupe du monde : les Argentins sont "hyperagressifs, ce sont des guerriers" pour Bixente Lizarazu

Après l'euphorie de la qualification en finale mercredi de la Coupe du monde, les Bleus vont se concentrer sur l'Argentine, leur adversaire à battre dimanche s'ils veulent ajouter une troisième étoile à leur maillot. Et cet adversaire promet d'être coriace, voire redoutable. Pour Bixente Lizarazu, Champion du monde 1998 et consultant football de franceinfo, il va falloir sé méfier de l'Albiceleste. Et notamment de sa star Lionel Messi. "Il est en pleine forme, il fait des accélérations incroyables à 35 ans", prévient Lizarazu.

ⓘ Publicité

Alors que la France cherchera à réaliser l'exploit d'un deuxième titre mondial consécutif, ce qui n'est plus arrivé depuis le Brésil en 1958 et 1962, les Argentins veulent à tout prix ajouter une troisième étoile à leur palmarès qui leur échappe depuis 1986. Il s'agit surtout probablement de la dernière chance pour Messi de soulever le seul trophée qui manque à sa carrière hors norme.

Pour Bixente Lizarazu, l'attaquant argentin sera déterminant dans cette finale face à l'équipe de France. "Il fait un très bon début de saison au Paris Saint-Germain" et il se comporte "en leader" depuis le début du Mondial, estime le consultant qui le trouve "fabuleux". La clé du match passera donc forcément par un "plan anti-Messi, comme il y a un plan anti-Mabppé à chaque fois qu'une équipe joue la France", insiste Bixente Lizarazu. Mais Messi n'est pas le seul jouer de cette équipe, malheureusement pour les Bleus.

À lire aussi Coupe du monde : les Bleus en finale après leur victoire face au Maroc (2-0)

"Ce sont des guerriers"

Lizarazu évoque notamment l'attaquant Julian Alvarez, le milieu de terrain Enzo Fernandez. "Ils ne lâchent rien, ils sont hyper agressifs, ce sont des guerriers", juge-t-il. Le consultant s'attend à "un match de très très haut niveau, très indécis". "Ce sont des équipes très fortes dans les derniers 25 mètres, le plan offensif", note l'ancien joueur international.

Pour préparer cette finale, "il n'y a plus besoin de travailler physiquement, mais d'étudier l'adversaire, ses qualités et ses défauts", estime Bixente Lizarazu. "Le plus important c'est la récupération, d'autant plus qu'il y a eu des malades hier", à savoir Adrien Rabiot et Dayot Upamecano. Le consultant football de franceinfo conseille également aux Bleus "de sortir de la pression et de l'euphorie qu'il y a en France et de se mettre dans une bulle tranquille".