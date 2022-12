Coupe du Monde : le bus des Bleus est en route vers la place de la Concorde

Les héros malheureux sont de retour au pays. Les Bleus sont arrivés à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, ce lundi en fin de journée, après leur défaite en finale du Mondial de football face à l'Argentine dimanche soir . Ils doivent ensuite aller saluer les supporters Français depuis un balcon de l'hôtel du Crillon, place de la Concorde à Paris.

Conscients de l'engouement suscité par leur parcours, les Bleus, malgré le dénouement cruel, ont décidé de communier avec leurs fans dès leur retour à Paris.

Les Bleus arrivés à Roissy

L'avion qui transporte les Bleus a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, peu après 20h. La plupart des joueurs sont apparus le visage fermé, certains ont eu des sourires forcés à leur descente d'avion, ce lundi soir. Le bus qui doit les amener vers la place de la Concorde s'est mis en route peu avant 20h40. La délégation des Bleus doit ensuite se rendre à la Concorde pour rencontrer les supporters, présents en nombre en début de soirée.

Un dispositif de sécurité renforcé

La préfecture de police de Paris a mobilisé 1.940 policiers et gendarmes, déployés aux abords de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et dans le secteur de la place de la Concorde. "Les itinéraires empruntés par l’équipe de France entre l’aéroport Charles-de-Gaulle et la place de la Concorde font l’objet d’une sécurisation particulière et d’une escorte par les forces de l’ordre", a précisé la Préfecture de police de Paris. La place de la Concorde, qui doit accueillir les Bleus à "un horaire non précisé" selon la préfecture de police, est "totalement fermée à la circulation automobile" dès 16h.