Coupe du monde : les Champs-Élysées en fête pour la qualification des Bleus

La saison n'est pas la même, mais l'énergie est identique. Mercredi soir, malgré des températures qui flirtaient avec le négatif, les supporters de l'équipe de France se sont réunis en masse sur l'avenue des Champs-Elysées pour célébrer la victoire contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde (2-0).

Concert de klaxon, fraternité franco-marocaine

Pour la deuxième fois d'affilée, les Bleus vont disputer une finale de Coupe du monde, Zacharie, maillot floqué Zidane sur le dos savoure ce moment spécial. "Deux finales en quatre ans, c'est incroyable, je n'arrive pas à trouver les mots, il n'y a que le foot pour créer des émotions pareilles", glisse-t-il, la voix enrouée, un drapeau tricolore à la main. Un peu plus loin, des supporters marocains et français refont le match, bras dessus, bras dessous.

Un peu plus haut sur l'avenue, Dominique a du mal à réaliser. "Très franchement, je n'aurais pas pas parier là-dessus au début de la compétition", avoue-t-il à France Bleu Paris. "C'est quelque chose d'incroyable, je ne pensais pas vivre ça."

Des "On est en finale" raisonnent, des fumigènes sont allumés, des feux d'artifice éclatent dans le ciel parisien et Mehmet, vit sa meilleure vie. "Cela fait 40 minutes que je fais la fête, je n'ai plus d'énergie", mais il en trouve encore pour revenir sur le match XXL de l'équipe de France. "A 1-0 pour nous, j'ai flippé , mais à 2-0, j'ai soufflé un grand coup. On a regardé le match avec mon ami marocain, bravo au Maroc, très belle équipe, on s'est régalés !"

Gala plus fort que le boycott

D'autres supporters se dandinent devant une sono crachant l'hymne des Bleus pour ce Mondial, Freed from Desire de Gala. Adrien et Alexandre, l'admettent, ils ont mis leur conviction de côté, emportés par la furia bleu blanc rouge. "Cette Coupe du monde au Qatar, c'est n'importe quoi, d'un point de vue écologique, ou sur les droits humains", concède-t-il, avant d'ajouter : "mais, je suis désolé, on est en finale, c'est compliqué de ne pas regarder". Et le second d'enchainer : "Elle a beau être controversée, cette Coupe du monde est magique."

Une magie qui s'est répandue un peu partout en France et qui pourrait à nouveau opérer dimanche, avec la finale face à l'Argentine de Lionel Messi. "C'est la finale de rêve, je serai triste que Messi la perde, après tout ce qu'il a vécu dans le foot, mais on est Français avant tout, on va les soutenir avant tout", conclut Mehmet.