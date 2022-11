Coupe du monde : les "coiffeurs" français manquent une occasion de faire bonne figure

C'était une occasion en or de se montrer pour la plupart des remplaçants français, surnommés "coiffeurs". Histoire d'éventuellement titiller les titulaires. Autant dire qu' ils n'ont pas vraiment fait bonne figure lors de la défaite face à la Tunisie (1-0) , ce mercredi. Avec neuf changements par rapport à la rencontre face au Danemark, l'idée de Didier Deschamps était de faire tourner pour donner du temps de jeu.

"Ce sont mes choix, je les assume" - Didier Deschamps fait son mea culpa après le match

Seulement, après la rencontre, le sélectionneur a fait son mea culpa : "on a eu des difficultés forcément, de par les choix aussi que j'ai fait, mais on ne peut pas atteindre tous les objectifs en même temps", a-t-il lâché*.* Parmi les paris du Basque : le replacement du milieu Eduardo Camavinga à gauche de la défense, un milieu à quatre avec Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout et Aurélien Tchouaméni, l'un des seuls titulaires laissés sur la pelouse. Devant, Kolo Muani et Coman ont du prendre la relève de Mbappé, Dembélé et Giroud. Alors verdict ? "Les joueurs ne sont pas content", lâche Didier Deschamps. A commencer par Randal Kolo Muani : "C'était un peu compliqué pour tout le monde. Je n'ai pas touché beaucoup de ballons, j'ai essayé de faire de mon mieux. Les Tunisiens avaient envie. On a essayé de faire de notre mieux, on ne va pas pointer des gens du doigt", a admis l'ancien Nantais.

Seulement, notre consultant France Bleu, Eric Rabésandratana, a, lui, pointé du doigt tout le milieu de terrain de l'équipe de France. "Je ne sais absolument pas à quel poste joue Matteo Guendouzi tellement je ne l'ai pas vu et tellement le relais avec les milieux de terrain est absent", analysait-il à la mi-temps. "C'est surtout dans l'animation que c'est inquiétant. Il n'y a aucun lien dans la relation Fofana-Tchouaméni-Veretout. C'est aussi pour ça que l'on a pas la possibilité de sortir le ballon et de construire un peu plus de jeu."

Autre problème, l'attitude des remplaçants : "il y a beaucoup à jeter, tranche Eric Rabésandratana. Le manque d'envie, la concentration, il y a eu un manque de respect par rapport à cette équipe de Tunisie. Et le pire, c'est que ça vient de la part des remplaçants, des joueurs qui étaient là pour marquer des points. Au final, ils ne donnent pas tout ce qu'il faut pour jouer et, éventuellement, taper à la porte pour être titulaire. Donc personne n'a marqué de points", estime le consultant de France Bleu

L'attitude des "coiffeurs" pointée du doigt

Parmi les joueurs les moins en vue : Youssouf Fofana. Le milieu de terrain de l'AS Monaco est en partie responsable du but tunisien estime Eric Rabésandratana : "sur le but, je me dis "ce n'est pas possible"". Le Monégasque arrête sa course alors que Wahbi Kazri file vers le but avant de tromper Steve Mandanda. "La responsabilité des remplaçants va forcément être affichée après cette défaite", analyse l'ancien joueur de Nancy.

Malgré tout, Didier Deschamps retient, lui, quelques satisfactions. "Je retiens Disasi pour sa première sélection, Eduardo Camavinga qui a fait de bonnes choses à gauche même si ce n'est pas son poste. Randal Kolo Muani a montré ce qu'il pouvait faire." De son côté, Axel Disasi préfère se tourner vers le prochain tour : "Il ne faut pas tout jeter. (...) Malgré la défaite, j'ai pris des enseignements. C'est un nouveau tournoi qui commence, on n'a plus le droit à l'erreur". Rendez-vous face à la Pologne en huitième de finale, ce dimanche à 16h.