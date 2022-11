Coupe du monde : les différents scénarios pour la qualification des Bleus

Antoine Griezmann et l'équipe de France peuvent se qualifier directement pour les huitièmes de finale en cas de victoire face au Danemark (samedi 17h)

Les Bleus ont débuté la Coupe du monde au Qatar de la meilleure des manières grâce à une victoire (4-1) contre l'Australie. L'équipe de France est donc première de son groupe D et peut d'ores et déjà espérer se qualifier pour les huitièmes de finale dès samedi (coup d'envoi à 17h) en cas de succès contre le Danemark. Voici les différents scénarios au classement, qui dépendent de Tunisie - Australie (samedi 11h), l'autre rencontre du groupe D.

Les Bleus qualifiés si...

Les Bleus seront qualifiés pour les huitièmes de finale en cas de succès contre le Danemark, avant même le troisième et dernier match de groupe contre la Tunisie mercredi 30 novembre.

Les Bleus qualifiés avec la première place si...

Les Bleus seront qualifiés et assurés de la première place du groupe D s'ils battent le Danemark et que la Tunisie et l'Australie font match nul.

En cas de match nul

Si les Bleus font match nul contre le Danemark, ils ne seront pas qualifiés dès samedi pour les huitièmes de finale mais seront assurés de conserver l'une des deux premières places du groupe D avant leur dernière rencontre, mercredi (17h) contre la Tunisie. Leurs chances de qualification lors de la troisième journée dépendront ensuite de plusieurs paramètres, mais un match nul contre les Tunisiens devrait leur suffire pour obtenir leur billet, sauf improbable concours de circonstances.

En cas de défaite

Si les Bleus s'inclinent contre le Danemark, ils seraient dépassés d'un point par les Danois au classement. Ils conserveront néanmoins toutes leurs chances de qualification et auront leur destin en main lors de la troisième journée, même si la première place deviendrait plus difficile à obtenir.

