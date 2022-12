Coupe du monde : "Les larmes aux yeux tout le match !", confie un parisien heureux après la victoire des Bleus

Les Bleus qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022. Ils remportent contre les Anglais samedi 2 à 1

France Bleu Paris a suivi le match dans un bar du 14e arrondissement de Paris.

Sur les murs du Perroquet sont accrochés des écharpes, des drapeaux "ici c'est Paris". Tout est au couleurs rouge et bleu du PSG. Mais ce soir, Gautier soutien l'équipe de France abonné au virage Auteuil au Parc des Princes depuis 10 ans. "On bascule du club à l'équipe nationale, surtout qu'il n'y a pas de Marseillais dans l'équipe !" dit-il en souriant.

Des le début du match l'excitation est palpable. À la 17e minute le premier but des Bleus par Aurélien Tchouaméni soulage la salle. Puis énorme tension au moment de l'égalisation des Anglais sur pénalty, avant un second but d'Olivier Giroud à la 78e minute.

"France-Maroc, on a trop hâte"

"C'est vraiment le suspens jusqu'au bout", lâche Anaïs stressée. Nouveau coup pression après un pénalty raté des Anglais et puis explosion de joie total au coup de sifflet final. "J'ai eu les larmes aux yeux tout le match, c'était incroyable", lance Romain avec une extinction de voix. "Quel match, une finale avant l'heure et on l'a gagnée c'est dingue !" Maintenant, le Parisien pense déjà à la suite. "Le France-Maroc on a trop hâte !"

Anaïs, elle, pense déjà à la finale. "Kylian Mbappé n'a pas marqué mais ce n'est pas grave, les finales lui réussissent bien !", affirme la supportrice du PSG depuis toujours.

La France affrontera d'abord le Maroc en demi-finale mercredi à 20 heures.