Caen, France

Des patrons de la région caennaise ont pris les devants pour permettre à leurs salariés de ne pas manquer France-Uruguay ce vendredi à 16h.

La société Legallais est leader indépendant de la distribution de produits pour le marché du second-œuvre à destination des professionnels du bâtiment. Elle s'est organisée pour que les 350 salariés de son siège social à Hérouville-Saint-Clair puissent suivre la rencontre.

"Ah c'est nécessaire, explique Philippe Nantermoz, le directeur général de la Société. Il y a une telle communion populaire qui va exister qu'on a envie que cette communion se passe aussi dans l'entreprise.

Alors il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui n'ont pas d'obligation immédiate de service vis à vis du client et là on s'est donné pour objectif de les libérer s'ils le souhaitent à partir de 15h30 afin qu'ils puissent le vivre chez eux avec leurs amis et leur famille.

On adaptera les effectifs parce que je pense, quand même, que beaucoup de gens vont être devant leur poste et probablement un peu moins de clients vont générer des appels chez nous comparé à un vendredi ordinaire.

Et pour ceux qui malheureusement ont des obligations de services, on leur met des écrans dans l'entreprise.

De toute façon il est essentiel de s'adapter pour la simple et bonne raison que si vous n'arrivez pas à installer de téléviseurs vous allez avoir un taux d'absentéisme trop important." Le directeur de Webhelp à Caen

On partage le même état d'esprit chez Webhelp qui emploie près de 950 personnes sur l'agglomération de Caen dans ses centres d'appels. Des téléviseurs ont été installés sur les plateaux mais le leader de la relation client met cependant trois conditions.

"La première c'est que le donneur d'ordre, le client de Webhelp soit d'accord, explique Yann Barbin, directeur de Webhelp Caen. Le deuxième point c'est que l'ensemble des salariés soit évidemment d'accord et la troisième _il ne faut pas que cela perturbe la production_.

De toute façon il est essentiel de s'adapter pour la simple et bonne raison que si vous n'arrivez pas à installer de téléviseurs vous allez avoir un taux d'absentéisme trop important."