Coupe du monde : les réactions après France-Tunisie

Ils ont souffert, tremblé, ont été secoué et finissent leur phase de poules par une défaite. Les Bleus ont été battus par la Tunisie (1-0), ce mercredi, mais restent premiers de leur groupe. Malgré tout, ce match a été marqué par une première mi-temps fantomatique, un milieu aux abonnés absents, et une dangerosité devant le but proche de 0 pendant une heure de jeu. Bref, un match à oublier avant les huitièmes de finale.

ⓘ Publicité

"On a eu des difficultés forcément, de par les choix aussi que j'ai fait" - Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus

Pas forcément rassuré par le contenu, Didier Deschamps a estimé que l'équipe de France "a eu des difficultés forcément, de par les choix aussi que j'ai faits, mais on ne peut pas atteindre tous les objectifs en même temps, a-t-il reconnu après le match. On avait fait deux matches de grosse intensité en quatre jours, j'ai donné la possibilité à davantage de joueurs du groupe d'être sur le terrain. Evidemment quand ils sont si nombreux c'est pas évident, mais ça leur permet de voir la différence, c'est un match de Coupe du monde. L'objectif est atteint. Maintenant on va récupérer et une deuxième compétition va commencer."

Sur le but refusé à Antoine Griezmann : "On a égalisé, le but n'a pas été validé, même si j'ai un doute sur cette décision. (...) Je n'ai pas senti l'arbitre très à l'aise. S'il siffle la remise en jeu, et qu'il va voir la VAR, il a le droit. Mais s'il siffle le coup d'envoi comme il l'a fait, et la fin du match, je ne pense pas qu'il ait le droit mais bon", a-t-il déclaré à nos confrères de BeIn Sports.

"Il va falloir se remettre en route" - Ibrahima Konaté, défenseur de l'équipe de France

"C'est sûr qu'on doit faire beaucoup mieux", a estimé le défenseur de l'équipe de France Ibrahima Konaté. "Il va falloir se remettre en route, ça n'enlève aucune confiance", assure-t-il à nos confrères de Franceinfo après le match. "C'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas joué dans la position dans laquelle ils jouent en club", même s'il ne veut pas en faire "une excuse".

"C'était un peu compliqué pour tout le monde" - Randal Kolo Muani, attaquant de l'équipe de France

Pour sa première titularisation en Coupe du monde, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, en Allemagne, n'a pas vraiment été en vue, comme la plupart de ses coéquipiers. Pour lui, cette défaite ne coupe pas l'élan des Bleus. "Non, la dynamique n'est pas coupée parce que le coach a fait tourner, il a fait gratter quelques minutes à tout le monde. C'est pour nous tenir tous éveillés, à n'importe quel moment on pourra aider nos copains sur le terrain. (...) On a besoin de jouer, de connaître les sensations parce qu'on ne peut pas lancer quelqu'un en demi-finale, comme ça, il ne sera pas prêt, clairement (...).

Sur le plan collectif, son constat est le même que Didier Deschamps*. "C'était un peu compliqué pour tout le monde. Je n'ai pas touché beaucoup de ballons, j'ai essayé de faire de mon mieux. Les Tunisiens avaient envie. On a essayé de faire de notre mieux, on ne va pas pointer des gens du doigt. On est un groupe, c'est comme cela qu'on va avancer.*"

"On a plus le droit à l'erreur" - Axel Disasi, latéral droit des Bleus

Pas forcément le genre de première qu'on a envie de retenir. Le Monégasque disputait sa première rencontre de Coupe du monde en tant que titulaire. "On était beaucoup sur le terrain à disputer nos premières minutes dans un Mondial, on aurait aimé un tout autre résultat. Il ne faut pas tout jeter. C'est une compétition, il reste des matches. C'est un nouveau tournoi qui commence, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'avait pas l'habitude de jouer ensemble mais c'est un Mondial, il faut juste mouiller le maillot malgré toutes ces circonstances. Ca n'excuse pas le fait qu'on ait perdu ce soir. Malgré la défaite, j'ai pris des enseignements ce soir."

"On s'est fait bouger" - William Saliba, défenseur de l'équipe de France

Le joueur d'Arsenal, en Angleterre, est rentré à l'heure de jeu à la place de Raphaël Varane, à un moment où il y avait du mieux pour les Bleus. Mais pas assez suffisant selon l'ancien Stéphanois. "Ce n'était pas une rencontre facile parce que l'équipe a été changée. Beaucoup de joueurs n'avaient jamais joués ensemble. Après en deuxième période c'était un peu mieux, (...) mais malheureusement ça n'a pas été suffisant. On s'est fait secouer au début du match avec des joueurs qui n'ont pas joué à leur poste, qui n'avaient pas d'automatismes."