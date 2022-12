Coupe du monde : les réactions des Bleus après la victoire de la France contre l'Angleterre

"C'est fabuleux". Ce sont les mots de Didier Deschamps, des étoiles dans les yeux, après la victoire des Bleux ce samedi contre l'Angleterre (2-1) et leur qualification pour les demi-finales. "C'était un gros match. On a rencontré une très belle équipe d'Angleterre, mais on a répondu", analyse le sélectionneur de Bleus. "C'est magnifique pour l'ensemble de joueurs de pouvoir accéder au dernier carré. Il faut savourer." Le sélectionneur a salué "la qualité" des joueurs mais aussi souligné "le mental, un état d'esprit". La victoire a été obtenue "avec le cœur et les tripes".

Olivier Giroud, "il faut toujours y croire"

"C'est extraordinaire", s'est pour sa part réjoui Olivier Giroud, auteur d'un but de la tête ce samedi soir. "On a super bien bossé défensivement quand on menait au score. Cela m'a rappelé la Belgique en 2018. Malheureusement, on prend ce penalty. Mais on a su être dangereux sur quelques occasions en fin de match. Il faut toujours y croire et 'Griezi' me met un super ballon. Je suis trop fier. Ce soir on a sorti un très gros match. On connaissait le potentiel de cette jeune génération anglaise. Ils ont tout. Nous, on a fait preuve de beaucoup de générosité. On a été la chercher au mental".

Adrien Rabiot, la "solidarité"

"C'est notre capacité de résilience, à souffrir tous ensemble (qui a fait la différence)", analyse pour sa part Adrien Rabiot. "Bien sûr on a souffert par moment. On n'a jamais lâché. (Il y a) cette unité, cette solidarité entre nous depuis le départ. Et puis on a su piquer quand il a fallu. C'était un match très engagé, il y a eu un grand combat et maintenant on est vraiment content parce qu'on sort vainqueur de ce match qui n'était pas facile".

Jules Koundé, "tout ce qu'on aime"

"C'est vraiment rêvé, c'était un match fou, c'est tout ce qu'on aime", a déclaré pour sa part le défenseur des Bleus Jules Koundé. "C'est là où nous voulions être", a-t-il ajouté. "On a mis tellement de coeur, d'envie, de solidarité... Il faut ce brin de chance pour passer en demi-finale".

Aurélien Tchouaméni, "on se sent bien dans ce groupe"

Aurélien Tchouaméni, autre buteur de l'équipe de France ce samedi soir, estime que l'"on se sent bien dans ce groupe, on a souffert, mais c'est la Coupe du monde. On a affronté une très, très belle équipe anglaise qui nous a posé des problèmes. (La demi-finale contre le Maroc ?) Cela va être un beau match, on connaît l'historique entre ces deux nations. Il va falloir gagner le prochain match et on verra pour la suite."