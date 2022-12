Coupe du monde : les réseaux sociaux en folie après la victoire des Bleus contre l'Angleterre

La France est en demi-finale du Mondial 2022, grâce à sa victoire (2-1) face à l'Angleterre, ce samedi . Une rencontre suivie au stade pour les plus chanceux, derrière leur télé et leur écran de portable pour les autres, via les réseaux sociaux. Dans la soirée de samedi, le match d'Angleterre était le plus discuté en France sur Twitter, via les TT ("Top Trend", les sujets les plus discutés).

Chambrage amusé

Au coeur des conversations et de l'analyse du match : le chambrage. A ce jeu-là, ce sont les Anglais qui ont tiré les premiers. Le journal britannique The Sun avait publié, la veille du match , une vidéo montrant plusieurs de leurs affiches à l'humour typiquement "british", dans Paris. Ainsi, les passants ont pu lire les messages "Allez les Rosbiffs", "Le Football rentre à la maison" ou encore "le roi Kyle", avec le prénom Kylian barré. Une référence au duel antre le défenseur Kyle Walker et l'attaquant Kylian Mbappé.

Forcément, après le match, certains utilisateurs de Twitter n'ont pu s'empêcher de rendre la pareille au journal anglais.

Le basketteur français Nicolas Batum, s'y est aussi mis après la rencontre en détournant le nom du journal en "The Seum". Un mot qui signifie "frustration". Un mot popularisé après l'élimination des footballeurs belges en demi-finale du Mondial il y a quatre ans ... par les Bleus.

"Sorry, good game"

Autre source de chambrage, la phrase "Sorry, good game". Ces trois mots que vous pouvez traduire par "Désolé, bon match" étaient prononcés après chaque victoire de l'équipe de rugby d'Angleterre face à la France au tournant des années 1980 et 1990. Cette phrase a été vécue comme un crève-coeur pour les anciens du XV de France : "L'Anglais, il te regardait tellement de haut que tu avais forcément envie de te le farcir", déclarait Eric Champ à nos confrères du Figaro en 2021. Une phrase à l'origine de frustrations, restée dans les mémoires et ressortie après ce France-Angleterre, version ballon rond. Nos confrères de l'Equipe l'ont d'ailleurs mise en Une de leur site, après le match.

Un jeu auxquels mêmes des militaires français se sont prêtés, chambrant leurs collègues britanniques.

Le penalty raté de Kane

Alors que les Anglais auraient pu égaliser en fin de match, Harry Kane a raté son penalty en tirant au-dessus de la barre transversale. Ce qui n'a pas empêche de faire réagir les réseaux sociaux mais aussi Kylian Mbappé sur le terrain.

Sans oublier les réactions des internautes durant le match.

Le compte FFL (La Fédération Française de la Lose) a "encadré" la tristesse un jeune supporter anglais au stade après la victoire des Bleus.

La joie libératrice des joueurs français

Les joueurs de Didier Deschamps ont laissé éclater leur joie au coup de sifflet final, dans les vestiaires, dans leurs réactions à la presse et sur les réseaux sociaux.

De retour à l'heure hôtel au Qatar, les Bleus ont été accueillis en héros.

Des supporters tricolores aux anges

Qui dit match tendu, dit joie ostentatoire en cas de victoire. Les supporters français en ont fait la joyeuse expérience comme à Tours, Lille, Belfort, Dijon ou encore Chambéry.

Messages des politiques

Avant la rencontre, Emmanuel Macron a chambré le Premier ministre britannique : "Cher Rishi Sunak, j’attends avec impatience le match de ce soir. Si les Bleus gagnent (ce qui ce sera le cas), vous nous souhaiterez bonne chance pour la demi-finale, n’est-ce pas ?" »

Le président de la République avait déjà eu le bon pronostic au match précédent lors de France-Pologne.

Après la rencontre, le chef de l'Etat a salué la performance tricolore avec en ligne de mire le titre mondial.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, présente au Qatar, s'est aussi fendue d'un tweet en compagnie du héros du soir, Olivier Giroud.