Coupe du monde : les supporters du Maroc en Dordogne exultent après la victoire face au Portugal

Les fans du Maroc ont sorti les drapeaux et les tambours pour fêter la victoire du Maroc.

"J'espère maintenant que le Maroc il va gagner la coupe du monde !", lance Aboubakar 8 ans. Il est descendu de son immeuble de Chamiers, avec son plus beau drapeau rouge et vert pour fêter la victoire. Dans les rues des voitures font des tours, vitres ouvertes, drapeaux dans le vent et coups de klaxon. C'est un jour historique pour les supporters du Maroc. Ce soir les lions de l'Atlas ont fait tomber le Portugal , 1-0 en quarts de finale du Mondial de football. Pour la première fois de l’histoire, une équipe africaine rejoint le dernier carré d'une coupe du monde.

Une demie France-Maroc ?

"On est fiers d'être Marocains, depuis le temps qu'on attendait que le Maroc fasse ça", hurlent les enfants. Deux femmes tapent dans un tambour et chantent des chants marocains. Un homme sort de sa voiture, il tient un drapeau de l'Algérie dans ses mains. "C'est une victoire pour tous les pays d'Afrique !", rit Zara.

On saura dès ce soir qui de l'Angleterre ou de la France le Maroc affrontera en demi-finales. "On va avoir un gros dilemme, ça va être un conflit de loyauté. Je ne pourrai pas choisir entre le Maroc et la France", crie Nadia. "Un match France-Maroc, ce sera une finale avant l'heure pour nous."