Coupe du Monde : les supporters du Maroc fêtent leur victoire à Clermont-Ferrand

Ils viennent de réaliser l'exploit ! Le Maroc devient la première nation africaine qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football. Elle a battu le Portugal ce samedi après-midi (1-0) au Qatar. A Clermont-Ferrand, des centaines de supporters marocains se sont rassemblés place de Jaude pour fêter la victoire de leur équipe.

ⓘ Publicité

Joie immense des supporters

Soumia, une clermontoise venue fêter la victoire, n'en croit pas ses yeux. "C'est une joie immense, immense, immense !" Même chose pour Ayour, qui chante et danse avec les supporters. "C'est la première fois que je suis une Coupe du Monde. Je suis clermontois d'origine marocaine, et ça fait trop plaisir. Je suis vraiment heureux. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Je veux que le Maroc gagne la finale, c'est tout ce qui m'importe !'

Les fumigènes sont lancés, et les coups de klaxons retentissent partout en centre-ville. "Ronaldo sur le terrain, et on a quand même gagné ! Une très belle victoire", se félicite Nahide. "Vive le Maroc !"