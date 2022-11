Coupe du monde : neuf changements dans la composition des Bleus pour le match face à la Tunisie

Le gardien rennais Steve Mandanda fait son retour dans la cage des Bleus en lieu et place du capitaine, Hugo Lloris/.

Exit Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann, place à Axel Disasi et Mattéo Guendouzi. Didier Deschamps a fait neuf changements pour le match face à la Tunisie par rapport à la rencontre face au Danemark pour offrir du temps de jeu à des joueurs qui en ont eu peu, ou pas du tout depuis le début du Mondial. Seuls Aurélien Tchouaméni et Raphaël Varane restent titulaires par rapport au match précédent. Le défenseur de Manchester United hérite du brassard de capitaine en lieu et place d'Hugo Lloris.

Le gardien rennais Steve Mandanda prendra à la place dans les cages. Parmi les autres changements, le Monégasque Disasi, les Marseillais Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout vont débuter leur premier match dans ce Mondial 2022. Quant à Aurélien Tchouaméni, il prendra bien place sur le flanc gauche de la défense bleue.

Le XI des Bleus

Mandanda - Disasi, Varane (cap.), Konaté, Camavinga - Tchouaméni, Fofana, Veretout, Guendouzi - Coman, Kolo Muani