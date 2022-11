Coupe du monde : notre guide pratique

La Coupe du monde de la démesure débute ce dimanche au Qatar après douze ans de préparatifs et de polémiques sans précédent autour du tournoi. Les Bleus, affaiblis par de nombreuses blessures, vont défendre leur titre. 32 équipes sont qualifiées. Voici l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur cette compétition.

La composition des groupes

Huit groupes de quatre équipes, nommés de la lettre A à H, composent la première phase de la compétition.

Groupe A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas

Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas Groupe B : Angleterre, Iran, Etats-Unis, pays de Galles

Angleterre, Iran, Etats-Unis, pays de Galles Groupe C : Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne

Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne Groupe D : France, Australie, Danemark, Tunisie

France, Australie, Danemark, Tunisie Groupe E : Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon

Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Belgique, Canada, Maroc, Croatie Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du sud

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale (du 3 au 6 décembre), avant de poursuivre avec les quarts (9 et 10 décembre), les demies (13 et 14 décembre), le match pour la 3e place (17 décembre) et la finale (18 décembre).

Qatar 2022 : la composition des huit groupes © Visactu

Le calendrier et les résultats des matchs

Retrouvez le calendrier de l'ensemble des matchs ainsi que les résultats et le classement, actualisé en temps réel, tout au long de la compétition.

Les stades de la Coupe du monde de football 2022 © Visactu

Le calendrier des Bleus

L'équipe de France débute la compétition le mardi 22 novembre, à 20h00 heure française, face à l'Australie pour défendre son titre mondial. Les Bleus affronteront ensuite le Danemark le 26 novembre (17h00) puis la Tunisie le 30 novembre (16h00).

Le calendrier des matchs des Bleus © Visactu

Le regard de notre consultant, Eric Rabesandratana

Face aux champions du monde en titre, la concurrence s'annonce menaçante : il y a bien sûr le Brésil de Neymar, N.1 mondial au classement Fifa, et l'Argentine, qui a enchaîné le 16 novembre en amical contre les Émirats arabes unis un 36e match sans défaite (5-0), à une longueur du record d'invincibilité établi par l'Italie en 2021.

Quelles chances les Bleus ont-ils de conserver leur titre ? Quelles sont les équipes favorites et celles qui peuvent créer la surprise ? La défense centrale de l'équipe de France peut-elle être plombée par les nombreuses blessures ? Tout au long de la compétition, retrouvez les analyses d'Éric Rabesandratana, consultant football pour France Bleu.

Écoutez "Avez les Bleus" : la série sur les coulisses de l'équipe de France, racontées par Djibril Cissé

Les raisons qui font que ce Mondial fait polémique

Première édition organisée dans un pays arabe, ce Mondial concentré sur un territoire aussi réduit et programmé en fin d'année civile, en interrompant la saison des clubs en Europe, n'a cessé de faire débat depuis son attribution surprise en 2010. Accusations de corruption, droits des travailleurs migrants, question des discriminations à l'égard des femmes ou des personnes LGBTQ+, capacité d'accueil dans un aussi petit pays à la faible tradition footballistique, ou encore impact environnemental de la compétition pour laquelle sept stades neufs ont été bâtis, le Mondial-2022 a suscité une contestation rare, notamment dans les pays occidentaux.

La Coupe du monde de football 2022 en chiffres. © Visactu

Comment suivre la compétition ?

Une émission quotidienne sur France Bleu

Les matches de l'équipe de France seront diffusés sur France Bleu. Du lundi 21 novembre et jusqu’au lundi 19 décembre inclus, France Bleu vous propose également "le Mag de la Coupe du monde" , chaque jour entre 18h00 et 19h00 du lundi au dimanche. Tous les soirs aux côtés de Pia Clemens ou de Miguel Derennes : notre consultant Éric Rabesandratana, un débatteur, un expert en géopolitique, un journaliste sur place au Qatar.

Les Bleus et les matches marquants sur TF1

Comme lors des deux éditions précédentes, deux diffuseurs retransmettent les rencontres en direct en France : TF1 et beIN Sports. Coup d'envoi sur TF1 ce dimanche dès 16h20 avec la cérémonie d'ouverture du Mondial, suivie à 16h50 du match inaugural Qatar-Equateur.

La première chaîne diffusera l'intégralité des matches des Bleus, proposera pendant les phases qualificatives du 20 novembre au 2 décembre, les 16 meilleures rencontres, y compris les trois de l'Équipe de France. Du 3 au 5 décembre, seront diffusées les cinq meilleures affiches des huitièmes de finale, puis les trois meilleurs quarts les 9 et 10 décembre. Les téléspectateurs pourront suivre les deux demi-finales les 13 et 14 décembre. Le petite finale sera diffusée le 17 décembre, et la finale le lendemain. L'intégralité de ces rencontres seront également disponibles sur le site internet de la chaîne MYTF1 en direct et en rediffusion, précise le groupe.

L'intégralité des rencontres sur beIN Sports

L'intégralité des matchs seront diffusés sur beIN Sports France, filiale du groupe qatari de médias internationaux beIN Media Group.