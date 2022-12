Coupe du monde : Olivier Giroud devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Il est seul, tout en haut du classement. Olivier Giroud est à présent le meilleur butteur de l'équipe de France de football. En marquant face à la Pologne (44e) l'Isérois de 36 ans a battu, ce dimanche, le record de Thierry Henry, qui avait marqué 51 buts sous le maillot bleu. Olivier Giroud avait déjà égalé le record, inscrivant un doublé d'entrée lors du premier match de l'équipe de France face à l'Australie, lors du premier tour (32e et 71e). C'est son quatrième but en phase finale de Coupe du monde.

En septembre dernier, sa participation au Mondial 2022 n'était pourtant pas certaine. Mais le forfait de Benzema lui a ouvert un boulevard vers le "onze" de départ. Depuis le Grenoble Foot 38, le grand barbu d'1,93m a tracé son chemin. Natif de Chambéry, Olivier Giroud éclot tardivement : après Grenoble, Istres et Tours, il ne découvre la Ligue 1 qu'à 23 ans, à Montpellier, le château de Clairefontaine à 25, en 2011. Quelques mois plus tard, il rejoint la Premier League et restera cinq ans et demi à Arsenal, avant de choisir Milan.