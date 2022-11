Coupe du monde : Olivier Giroud rejoint Thierry Henry en tête des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus

Olivier Giroud rentre un peu plus dans la légende de l'histoire de l'équipe de France de foot. Le Grenoblois est devenu, ce mardi, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, à égalité avec Thierry Henry grâce à un doublé inscrit face à l'Australie, lors du premier match de poule du Mondial 2022. Il en est désormais à 51 buts sous le maillot bleu. Plus qu'une réalisation, et il sera seul en tête.

"Je ne compte pas m'arrêter là" - Olivier Giroud après la rencontre

Le joueur formé au GF38 a donc inscrit ses 50è et 51è en Bleu pour sa 115è sélection en équipe de France. "C'est une grande fierté, a réagit l'attaquant du Milan AC, après le match, mais je ne compte pas m'arrêter là." Aurélien Tchouaméni, l'un de ses coéquipiers lui a rendu hommage après la rencontre. "C'est un top joueur, il le montre chaque fois en match ou à l'entrainement." "Il a toujours répondu présent, ajoute le capitaine Hugo Lloris. On sait que l'on peut compter sur tout le monde et on peut compter sur Olivier."