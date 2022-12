Coupe du monde : "On a faim", les Bleus veulent ramener la Coupe à la maison après leur victoire face au Maroc

Des Bleus joyeux. Des Bleus heureux. Mais des Bleus pas encore au sommet de l'Olympe. L'équipe de France de foot s'est donnée le droit de conserver son titre mondial en se qualifiant pour la finale du Mondial 2022 après sa victoire face au Maroc (2-0) , ce mercredi. Didier Deschamps et ses joueurs savourent ce succès et pensent déjà à la finale face à l'Argentine de Lionel Messi.

"Aller chercher le titre dimanche" - Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus

Le Basque et sa "baraka", ou son animal fétiche, c'est au choix, sont là. Le Bayonnais savoure cette victoire face au Maroc mais pense déjà au match pour le titre mondial, ce dimanche. "Il y a de l'émotion et de la fierté. Evidemment c'était encore une marche importante aujourd'hui. Il y en aura une dernière dimanche mais ça fait maintenant un mois qu'on est ensemble avec les joueurs. Ce n'est jamais simple mais ça a été du bonheur jusqu'à maintenant. (...) C'est merveilleux. Je dis à mes joueurs et à mon staff de prendre chaque moment dans la journée, pour savourer, apprécier. Il faudrait suspendre le temps mais on ne peut pas. Donc dans quatre jours on va aller jouer un titre mondial, il va falloir basculer sur ce dernier match."

"Pour gagner une Coupe du monde il faut forcément manger des gros, et on a faim" - Youssouf Fofana, milieu de terrain des Bleus

Le Monégasque peut dormir tranquille. Le milieu de terrain formé à Strasbourg, énorme face au Maroc, ne veut pourtant pas se reposer sur ses lauriers. "Il y a encore ce dernier match dimanche à aller chercher. Ce soir on va fêter ça, mais tout en restant lucides et en préparant déjà la finale. Je ne réalise pas du tout. Si ça avait été un match de poules, je l'aurais fêté de la même façon. Après, c'est sûr que ce n'était pas n'importe quel match. Mais comme je vous le dis, dimanche il y a une finale et là, par contre, c'est pas rien, face à une grosse équipe d'Argentine qui est très solide depuis le début. Il faudra rester focus. Ça sera un gros morceau, c'est une finale de Coupe du monde. Depuis qu'on est sorti des poules, il n'y a pas de match facile. Pour gagner une Coupe du monde il faut forcément manger des gros, et on a faim. Dans le vestiaire, ça a été la folie."

"J'ai du mal à me réveiller" - Randal Kolo Muani, attaquant des Bleus, buteur face au Maroc

Une entrée en jeu et un but. Un bilan plutôt (très très) flatteur pour l'ancien Nantais, encore sur un nuage au crépuscule de cette rencontre. "C’est magique, je n’ai pas les mots pour décrire ça. Il faut qu’on se donne les moyens pour aller jusqu’au bout", a-t-il confié à nos confrères de TF1. "Je suis toujours dans mes rêves, j’ai du mal à me réveiller. J’ai bien fait de suivre Kylian (sur son but), car c’est lui qui fait tout le travail. Je peux être fier de moi. Pour l’instant, je ne réalise pas encore. On va tous réaliser demain matin, et à l'entrainement, j'espère qu'on ira encore plus loin."

"Tout n'a pas été parfait" - Hugo Lloris, gardien et capitaine de l'équipe de France

Il va disputer sa deuxième finale de Coupe du monde de suite. Le gardien formé à l'OGC Nice n'oublie pas que cette demi-finale a été dure pour les Bleus. "On a tellement souffert, on sort vidés mais satisfaits (...) On a été forts, on a souffert quand il le fallait, tout n’a pas été parfait. (...) On se donne une opportunité en or de faire entrer l’équipe de France dans l’histoire du foot, c’est une 2e finale en quatre ans. Il faudra mettre tous les atouts de notre côté pour dimanche. Ce sera une grande finale, l’Argentine est une grande équipe, avec un joueur qui a marqué l’histoire de son sport (Lionel Messi) mais on a des arguments."

"Incroyable de jouer deux finales de Coupe du monde d'affilée" - Théo Hernandez, défenseur des Bleus, premier buteur face au Maroc

Il a joué le rôle du sapeur en ouvrant le score dès la cinquième minute. Le deuxième Hernandez des Bleus n'est toujours pas redescendu du ciel qatari où il s'est élevé pour ouvrir le score. "C'est incroyable de jouer deux finales de la Coupe du monde à la suite, on a fait du beau boulot. Cette finale, c'est un gros match, on va bien travailler pour gagner la finale, j'espère que mon frère (Lucas, blessé lors du premier match des Bleus face à l'Australie, N.D.L.R.) sera là pour la finale. J'ai eu mon frère au téléphone, il est très content de moi, de l'équipe. C'était incroyable dans le vestiaire, on a bien chanté, on a bien dansé. C'est vrai qu'il fallait bien travailler contre une bonne équipe. On va bien récupérer pour être à fond pour cette finale."

"Didier Deschamps est là avec sa baraka et son talent" - Emmanuel Macron

Présent ce mercredi au Qatar, le président de la République s'est fendu d'une réaction à la fin de la rencontre . "Jamais deux sans trois. Didier Deschamps est là avec sa baraka et son talent. On sera tous derrière. On rapporte la coupe. (...) Un immense merci à notre sélectionneur Didier Deschamps et à cette équipe qui est un mélange de plusieurs générations, c'est ça qui est formidable. On a vu une génération plus mature qui a fait un travail incroyable. Giroud a fait un travail incroyable, Griezmann a été d'une générosité inouïe. On a toute cette génération qui porte un collectif et on a la nouvelle génération qui a marqué."