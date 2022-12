Coupe du monde : on a testé pour vous la fan zone solidaire de Pantin

Les pieds dans le sable pour suivre les matches des Bleus sans passer par Doha, c'est possible. A Pantin, la Sand Fabrik est la première plage couverte de France ! Plus 1000m² de sable fin dédiés au beach volley, beach soccer et... à la diffusion des matches des Bleus pendant le Mondial.

ⓘ Publicité

"Non au Qatar, oui tiéqar"

Une fan zone un peu particulière puisqu'elle est solidaire. "Notre slogan, c'est : non au Qatar, oui au tiéqar (le quartier, en verlan ndlr)", glisse malicieusement à France Bleu Paris Bastien Hauville, un des associés à l'origine de la Sand Fabrik . "Le concept est assez simple, on demande un droit d'entrée, un euro minimum, intégralement reversé à l'association Sport dans la ville , et en parallèle, la moitié des bénéfices réalisés les soirs de match, est reversée à l'association."

"On est tous très concernés par les thématiques environnementales, éthiques, et la Coupe du monde présentée comme elle est aujourd'hui nous posait un problème", ajoute-t-il. Mais pas de boycott pour autant : "Maintenant, on est un bar de sport, un lieu de rassemblement. Il était difficile pour nous de ne pas participer à cette Coupe du monde, donc on a essayé de trouver un biais."

Seulement une quinzaine de fans devant les Bleus...

Ce mercredi après-midi, seulement une quinzaine de personnes assistent au match de l'équipe de France contre la Tunisie. L'enjeu - les Bleus sont déjà qualifiés -, l'horaire peu banal, n'aide pas. On entend finalement plus un groupe d'enfants qui fête un anniversaire à quelques mètres de l'écran géant. "On savait que ça allait être compliqué", concède Bastien Hauville, "mais le weekend dernier on a eu quasiment 150 personnes devant l'écran, et pour le huitième de finale à venir qui tombe un dimanche, à 16 heures, on peut s'attendre à avoir autant de monde."

Parmi les supporters présents, Hugo et Louise sont les premiers arrivés. "J'ai trouvé ça par hasard, c'est plutôt cosy, on a les pieds dans le sable, un 30 novembre, le concept est sympa", lance le premier. "On s'attendait à ce qu'il y a plus de monde, mais ce n'est pas grave, on est en amoureux, tous les deux, c'est parfait", sourit Louise, écharpe autour du cou.

...Mais attendu nombreux dimanche pour le huitième de finale

Youssef et ses amis ont trouvé le lieu par hasard : "j'ai fait une recherche sur Internet, au début je pensais trouver un bar. Franchement, on est à la bien (sourires), entre potes, dans le sable, vidéoprojecteur, on est dans de bonnes conditions." Et pour la bonne cause. "On joint l'utile à l'agréable, c'est intéressant comme démarche car ça nous concerne", ajoute-t-il. Biranavan et Théo découvrent ce concept. "C'est vraiment top, franchement, du coup, on va consommer pour participer", lâchent-t-ils en coeur.

Le match, une défaite 1-0 des Bleus , est clairement oubliable, mais une certitude, les supporters croisés reviendront se mettre les pieds dans le sables dimanche pour soutenir les Bleus en huitièmes de finale.