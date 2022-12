Coupe du Monde : "On va se faire rouler dessus", forte affluence prévue à Bayonne dans les bars pour la finale

À quelques heures de la finale de la Coupe du Monde , la pression monte au sein de la planète football. Déjà couronnée en 2018 lors de la précédente édition, l'équipe de France à l'occasion de remporter le mondial pour la troisième fois de son histoire ce dimanche 18 décembre. Tout comme l'Argentine , l'adversaire des Bleus , déjà sacrée en 1978 et 1986. Pour l'événement, les supporters devraient affluer en masse dans les bars.

"On ne pourra accueillir que 30% des spectateurs"

Au Bar Basque, à Bayonne, Florian, le gérant, anticipe déjà. "On va se faire rouler dessus, on a prévu 20 fûts de bière en plus, et j'ai pris trois personnes supplémentaires en extra pour le service." Avec une seule télévision, le Bar Basque va vite être plein à craquer. "J'aurais bien mis un écran géant à l'extérieur, mais je n'ai pas le droit explique Florian. Résultat, sur les 300 ou 400 personnes qui m'ont appelé pour ce match, à peine une centaine pourra le voir correctement, parce qu'on devra faire avec une seule télévision."

Une affluence exceptionnelle forcément bonne pour les commerçants, mais qui apporte aussi son lot de contraintes. "J'aimais bien les Fan Zones, reconnaît Florian. Elles sont prévues pour gérer ce genre d'affluences, alors que les bars, plus petits, ne sont pas adaptés." Des Fan Zones au Pays Basque, il n'y en a pas. Les villes comme Bayonne ont fait ce choix pour montrer leur désaccord avec la tenue de ce Mondial au Qatar, en raison des polémiques sur les conditions de travail des ouvriers qui ont construit des stades climatisés en plein désert. 6500 ouvriers auraient perdu la vie sur ces chantiers. En revanche, les Genêts d'Anglet vont retransmettre la rencontre sur un écran géant.

La finale à la maison

Pour s'éviter la cohue, certains ont fait le choix de regarder la finale à la maison, en petit comité. Pour Peio, qui habite à Anglet, "ce sera rhum, bière et saucisson, et une petite dizaine de personnes devant la télé." Idem pour Christine, Bayonnaise, qui va accueillir amis et famille dans son salon. "La dernière fois, quand on avait été champions en 2018, on avait fait ça chez ma sœur, donc cette année, c'est moi qui reçois !" explique-t-elle en déchargeant son caddie.

Normand installé à Anglet, Amaury préfère aussi le confort d'un salon. "Je suis très bavard, donc quand il y a trop de monde, je discute, je ne suis pas le match et ça m'énerve, révèle-t-il. Donc cette année, on se retrouve avec exactement la même bande d'amis qu'en 2018. Question de superstition ! J'ai même gardé le même caleçon porte-bonheur pendant quatre ans, c'est pour ça que plus personne ne me parle" blague l'amateur de ballon rond. A priori, il a tout prévu pour ne pas tomber "dans un traquenard", c'est lui qui est chargé d'amener les boissons. "Mais ça va aussi dépendre du résultat" se marre le néo-Angloy.

Le coup d'envi de cette finale Argentine-France est prévue à 16h.