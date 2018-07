Plusieurs retransmissions publiques et gratuites sont prévues en Creuse ce mardi pour la demi-finale entre la France et la Belgique. Voici la liste des animations dont France Bleu Creuse a connaissance.

Creuse, France

Sortez les drapeaux, les maillots et le maquillage bleu-blanc-rouge ! Vous en aurez besoin pour être un parfait supporter des bleus. Voici les lieux où le match entre l'équipe de France et les diables rouges sont retransmis en Creuse. Si vous diffusez la rencontre et que votre rendez-vous n'est pas dans la liste, n'hésitez pas à appeler le standard de France Bleu Creuse et nous vous ajoutons : 05 55 52 37 38 ! Le coup d'envoi est à 20 heures ce mardi.

- A La Souterraine au centre culturel Yves Furet

- A Dun-le-Palestel au cinéma Apollo

- A Vallière à la salle polyvalente

- A Gouzougnat à la salle communale (où le maire invite tous les Belges à venir, une bière leur sera offerte pour les consoler de la défaite ;-) )