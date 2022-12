Coupe du monde : Pauline Bouic, la voix girondine des Bleus, vit un rêve au Qatar

"C'est assez indescriptible", au bout du fil Pauline Bouic a du mal à qualifier ce qu'elle vit depuis quelques semaines. "C'est incroyable, vraiment incroyable" répète la voix des Bleus au Qatar à quelques heures de la finale entre la France et l'Argentine. A 30 ans, celle qui est originaire de Beautiran en Gironde vit un véritable rêve éveillé. Il y a encore un an, elle ne faisait pas partie de l'équipe des "speakers" des Tricolores. Et aujourd'hui, elle s'apprête à prendre le micro pour mettre l'ambiance autour du plus grand match du monde, ce dimanche. Impressionnant.

Son truc, c'est plutôt le rugby jusqu'à maintenant. Avec déjà une place de choix puisqu'elle s'occupe depuis plusieurs saisons de l'animation des matchs du Racing 92 et surtout du XV de France. Mais ces dernières semaines, elle a basculé dans une autre dimension : "C'est fou parce que je pense que l'on revient tous un mois en arrière, personne n'y croirait. Autour de moi, on en rigolait même, personne ne pensait que j'aillais rester jusqu'au bout et moi la première. Mais finalement, je suis encore là (sourires) donc c'est vraiment incroyable. On a tellement été malheureux au départ avec tous ces blessures, ces histoires... Et puis, on y arrive quand même avec cette équipe."

Un gros défi l'attend face au public argentin

Au Qatar, elle co-anime les matchs des Bleus avec des speakers de la Fifa et son vis à vis adverse. "En fait, je m'occupe de tout ce qui est lié à l'équipe de France, c'est-à-dire l'arrivée des joueurs sur la pelouse pour l'échauffement, la composition d'équipe bien sûr, on a aussi un petit concours avec les supporters adverses et puis après pendant le match, il y a évidemment l'annonce du but", explique-t-elle. Et là encore Pauline Bouic est gâtée puisque la France à la meilleure attaque de la Coupe du Monde avec 13 buts en 6 matchs.M

Un bon moyen de chauffer le public français souvent moins nombreux, notamment lors des matchs à élimination directe. Ce sera d'ailleurs encore un gros défi pour la Girondine face à l'Argentine : "Forcément, je suis impatient de découvrir les supporters argentins, ils ne sont pas trop dans les sifflets, c'est plutôt des personnes qui chantent comme des fous et pendant tout le match. Un public un peu solaire. Mais moi, je suis sûre que l'on va entendre les Français aussi, j'ai aucun doute là-dessus !"