Coupe du monde : Pierre Leresteux déplore le choix du Qatar mais "maintenant il faut soutenir nos joueurs"

Les Bleus de Deschamps ont commencé à prendre la température du Qatar ce jeudi avec leur première séance d'entraînement à deux jours de l'ouverture de la compétition et à quatre jours de leur premier match face à l'Australie.

La température très chaude sera justement un des enjeux de ce Mondial qui se jouera dans des stades climatisés. Mais toutes "les équipes seront à égalité" de ce point de vue souligne Pierre Leresteux, le président de la ligue de football de Normandie qui déplore tout de même ce choix de l'attribution de la compétition au Qatar rappelant les morts sur les "chantiers des stades et des hôtels".

A l'avenir, il faudrait revoir les modalités estime le président de la ligue normande même si "maintenant qu'elle est lancée, il faut soutenir nos joueurs qui n'ont pas demandé à aller au Qatar".

Jusqu'où peuvent aller les Bleus ?

Pierre Leresteux espère évidemment que l'équipe de France, championne du monde en titre, ira loin dans la compétition et pour cela il "fait confiance au sélectionneur Didier Deschamps. Moi j'y crois" lance-t-il.

Pour lui, la ferveur populaire sera au rendez-vous. "On a 110 000 licenciés en Normandie et les jeunes ils vont la suivre cette Coupe du monde et ils y croient" assure le président de la ligue.

