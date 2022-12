Coupe du monde : place aux quarts de finale avec sept équipes habituées et un petit nouveau

Après deux jours de trève, la Coupe du monde va reprendre de plus belle vendredi avec les deux premières affiches des quarts de finale : Croatie - Brésil (16h) et Pays-Bas - Argentine (20h). Jusqu'à présent, les grandes nations du football se sont taillé la part du lion mais un trouble-fête s'est invité, le Maroc, qualifié pour la première fois de son histoire.

La victoire historique aux tirs au but du Maroc mardi contre l'Espagne (0-0 a.p., 3 t.a.b. à 0) a bouleversé un tableau final où, jusque-là, les grandes nations avaient tenu leur rang, du Brésil à l'Argentine en passant par la France ou le Portugal, qui a écrasé la Suisse (6-1). Dans la lignée des éliminations précoces de la Belgique (2e mondiale) ou l'Allemagne (11e) en phase de poules, la sortie de l'Espagne (7e) confirme que cette Coupe du monde atypique dans son calendrier, sa programmation et sa géographie réserve encore des surprises. Passage en revue des affiches des quarts de finale.

Croatie - Brésil, vendredi 16h

Le Brésil, qui a récupéré Neymar, affronte la Croatie de Luka Modric vendredi à Doha pour une place dans le dernier carré lors du premier choc des quarts de finale du Mondial. Vainqueurs autoritaires de la Corée du Sud à laquelle ils n'ont laissé que des miettes (4-1), les quintuples champions du monde avancent dans leur quête de nouveau sacre avec un Neymar affamé. Cette équipe du Brésil semble peinte en trompe-l'oeil. Certes, elle marque des buts magnifiques (retournés, jongles, reprises de volée...) et danse la samba pour les fêter, mais c'est surtout sa défense qui est solide. La "Seleçao" de Tite n'a pas beaucoup de points faibles, avec ses latéraux nouveau style. Évadés de l'école brésilienne des contre-attaquants fous, Cafu, Roberto Carlos, Jorginho, Dani Alves... Eder Militao et Danilo sont moins brillants mais plus sûrs défensivement.

Les célèbres maillots à damier font durer la partie. Sur ses sept derniers matches de phase à élimination directe, la Croatie a disputé six fois la prolongation, s'imposant quatre fois, dont trois fois aux tirs au but, un exercice où elle ne se loupe jamais. "Ne sous-estimez jamais un Croate", prévient le sélectionneur Zlatko Dalic, qui a toutefois deux légers points faibles : ses latéraux, Borna Barisic et Josip Juranovic, et l'absence d'un finisseur du calibre de Mario Mandzukic.

Pays-Bas - Argentine, vendredi 20h

Plus tard dans la soirée, l'Argentine de Leo Messi entrera en piste pour défier les Pays-Bas qui semblent monter en puissance après un début de compétition peu emballant. Le sélectionneur batave Louis van Gaal peut désormais compter sur Memphis Depay, dont la condition physique s'est nettement améliorée au fil du tournoi. Fidèles à leur tradition, les Pays-Bas disposent d'un collectif très solide et d'une grande confiance en eux, et leur formidable terreau a encore fait pousser une fleur de football, l'épatant Cody Gakpo (3 buts), 23 ans. Mais les hommes de Louis van Gaal n'ont encore pas été poussés dans leurs retranchements pendant la compétition, ils n'ont pas tremblé une seule fois, n'ont jamais été menés au score.

Il sera surtout question de revanche, l'Albiceleste ayant éliminé les Oranje en demi-finale du Mondial-2014 à Sao Paulo (0-0, 4-2 t.a.b.). Outre un billet pour les demies, les deux sélections vont se disputer la suprématie dans ce véritable classique de la Coupe du monde au bilan parfaitement équilibré (deux victoires de chaque côté pour cinq matches nuls). Le point fort de l'Argentine est évidemment Lionel Messi, génie au rendez-vous qui a enfin marqué son premier but en phase éliminatoire de Coupe du monde, à sa cinquième participation, pour décourager l'Australie (2-1). La formation de Lionel Scaloni est moins souveraine ailleurs, notamment en défense, mais après s'être fait très peur en perdant d'entrée contre l'Arabie Saoudite (2-1), l'Argentine a la foi des rescapés

Maroc - Portugal, samedi 16h

Équipe la moins impressionnante des huit sur le papier, le Maroc est porté par une quête : devenir la première sélection africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde. En plus de sa compacité, qui a écoeuré l'Espagne (0-0, 3 t.a.b. à 0), la formation de Walid Regragui s'appuie sur la meilleure défense du tournoi : elle n'a encaissé qu'un but, et encore contre son camp. Les Portugais sont prévenus.

Difficile de trouver un point faible à la formidable équipe du Portugal, qui a désossé la Suisse (6-1). Elle s'appuie sur la plus belle génération de son histoire, les champions d'Europe 2016 se sont encore enrichis de perles telles que Bernardo Silva, Joao Felix, Bruno Fernandes ou l'épatant Gonçalo Ramos (21 ans), auteur d'un triplé à sa première titularisation ! La seule entaille dans la carapace pourrait-elle venir du nouveau statut de Cristiano Ronaldo ? Mise sur le banc par Fernando Santos, la méga-star acceptera-t-elle son sort sans broncher ?

Angleterre - France, samedi 20h

Les Bleus misent sur la forme stratosphérique de Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi (5 buts) et déjà à la 14e place du classement historique avec 9 buts, à seulement 23 ans ! Les failles de la France se situent derrière et sur le banc. Elle a encaissé un but par match, ses latéraux ne donnent pas toutes les garanties, et son équipe B alignée contre la Tunisie (défaite 1-0) a été franchement décevante.

Avec la meilleure attaque du tournoi avec 12 buts, le danger vient de partout. L'Angleterre compte huit buteurs différents sur le tournoi et Gareth Southgate a l'embarras du choix : Kane, Rashford, Saka, Bellingham, Grealish et Foden, et Sterling. Le bât blesse peut-être en défense, avec la relative lenteur de sa charnière centrale, surtout opposée à Mbappé, mais l'arrière-garde anglaise n'a pas encaissé de but depuis trois matches.