Coupe du Monde : pour Joël Muller, ancien coach grenat, Rigobert Song est un " meneur " pour le Cameroun

Les Lions Indomptables veulent rugir au Qatar. Ce jeudi, dans la poule G du Mondial, le Cameroun affronte la Suisse. Coup d'envoi à 11h.

Depuis février dernier, c'est l'ancien défenseur messin, Rigobert Song qui est à la tête de la sélection camerounaise. Il a débuté son aventure par un exploit : éliminer en barrages l'Algérie, vainqueur de la CAN 2019.

Rigobert Song a porté le maillot du FC Metz (entre 1994 et 1998), puis du RC Lens (entre 2002 et 2004). Son entraîneur à l'époque, dans les 2 clubs, un certain Joël Muller.

Joel Muller se souvient d'un véritable meneur d'hommes.

Après la Suisse, le Cameroun affrontera la Serbie puis le Brésil.