Coupe du monde : premier test ce mardi face à l'Australie pour des Bleus diminués

Après les rebondissements, les blessures, les annonces, les pronostics c'est l'heure de vérité. Coup d'envoi à 20 heures ce mardi pour l'équipe de France de football dans cette Coupe du monde au Qatar. Le premier adversaire des hommes de Didier Deschamps : l'Australie. Une équipe qui n'a rien à perdre face au champion du monde en titre, privé d'une partie de ses cadres .

ⓘ Publicité

Le match aura lieu au stade Al Janoub d'Al Wakrah, écrin de 40.000 places sorti du désert au sud de Doha. Sans Karim Benzema , sans Paul Pogba , sans N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe , Christopher Nkunku ni Mike Maignan. Si la liste des blessés est longue, les 25 joueurs sélectionnés, en tenue tricolore , auront à cœur d'offrir une troisième étoile au football tricolore. Ils étaient d'ailleurs tous présents à l'entraînement ce lundi soir, y compris Eduardo Camavinga, ménagé dimanche, et Raphaël Varane, blessé à une cuisse le 22 octobre . Sur ces 25, dix ont connu la gloire de Moscou, il y a quatre ans.

À lire aussi Coupe du monde : notre guide pratique

Une couronne lourde à porter

Lors des trois derniers Mondiaux, le fardeau du tenant du titre a été fatal à l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, qui n'ont dépassé la phase de groupes, quatre ans après leur sacre. Les Bleus de Zinédine Zidane, Fabien Barthez et Lilian Thuram avaient connu pareille désillusion en 2002, brutalement ramenés sur terre par le Sénégal (0-1), l'Uruguay (0-0) et le Danemark (0-2). "La difficulté, c'est qu'on ne peut pas aller plus haut. On ne peut faire qu'aussi bien", a constaté Deschamps auprès de l'AFP avant le tournoi. "Nous sommes devant une page blanche, avec une nouvelle histoire à écrire, forcément différente."

L'élimination dès les huitièmes de finale de l'Euro, en juin 2021, a fait du mal à l'équipe, et l'inquiétante série actuelle d'une victoire en six matches a fait oublier le titre honorifique en Ligue des nations, décroché à l'automne 2021. Les blessures ont aussi pollué les dernières semaines, avec une seule bonne nouvelle, le retour du vice-capitaine Varane, "apte" selon Deschamps mais néanmoins pressenti pour débuter sur le banc.

Sur le terrain extra-sportif, les Bleus n'échappent pas non plus aux questionnements. Leur réponse sur la gestion des droits humains au Qatar, notamment, qui s'est résumée à une promesse de dons et de "vigilance" dans l'émirat, a été très critiquée par les ONG et est loin de satisfaire tous leurs supporters, divisés sur la question du boycott. En toile de fond, se dessinent toujours les méthodes managériales de la Fédération française de football , qui font l'objet d'un audit ministériel, ou encore les négociations sur le droit à l'image des Bleus , point chaud des derniers mois, qui suivent leur cours.

L'Australie a tout à gagner

Pour Éric Rabesandratana , consultant football pour France Bleu, l'Australie sera imprévisible. "C'est l'équipe repêchée qui arrive au dernier moment. Les Australiens n'auront aucune pression", analyse-t-il. Rien à perdre et tout à gagner pour cette équipe. "Avec une équipe de France en pleine forme, ce groupe D ne serait qu'une formalité. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'est pas en pleine forme et qu'on se pose énormément de questions. Il y a beaucoup d'absents, des absents déterminants", poursuit l'ancien joueur du PSG.

Mais après tout, la France n'avait-elle pas entamé la Coupe du monde 2018 contre le même adversaire ? A l'époque, une victoire poussive (2-1) ne laissait pas présager de la suite du parcours jusqu'à la victoire finale.

L'équipe probable

L'identité des onze titulaires, si elle n'est pas officielle, s'est précisée au fil des séances , avec la présence attendue de six champions du monde en titre : Hugo Lloris dans les buts, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur les côtés de la défense et les trois attaquants du dernier Mondial, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

En défense centrale, les jeunes Ibrahima Konaté (23 ans) et Dayot Upamecano (24 ans) ont peaufiné leurs automatismes cette semaine et tiennent la corde pour une titularisation, ce qui permettrait à Varane de gagner quelques jours pour revenir à 100%.

Le milieu, sans surprise, doit revenir à Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Souvent remplaçant chez les Bleus, Ousmane Dembélé s'est entraîné ces derniers jours dans la peau d'un titulaire et postule pour occuper le flanc droit, laissant le gauche à Mbappé. Un système assez offensif, avec quatre attaquants.